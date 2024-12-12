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    «Спартак» раскрыл расписание зимних сборов

    Пресс-служба «Спартака» обнародовала расписание на зимний период.

    «Наша команда выйдет из отпуска 12 января. 14 января, после прохождения тестов на функциональную готовность и медицинского обследования, красно-белые отправятся в Турцию. На протяжении недели спартаковцы будут жить и тренироваться в одном из отелей Белека.

    С 25 января по 13 февраля пройдет второй сбор – в ОАЭ. «Спартак» примет участие в турнире Зимний кубок РПЛ. Как и в прошлом году, соревнование пройдет в Абу-Даби.

    Соперниками красно-белых по группе станут московское «Динамо» и «Краснодар». Во второй группе сыграют «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

    Победители групп выйдут в финал, который состоится 11 февраля. Вторые команды встретятся в матче за 3-е место, а третьи – за 5-е.

    Завершающий этап подготовки красно-белых ко второй части сезона пройдет в Турции с 18 по 25 февраля», – написали москвичи.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Отставание от 1-го места – 2 очка.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    12.12.2024 14:48
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1734028654
    Плодотворных сборов и главное без травм.
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