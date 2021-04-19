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  • Официально: футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на чемпионатах мира и Европы

Официально: футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на чемпионатах мира и Европы

19 апреля 2021, 15:57
32

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что футболисты не смогут участвовать на чемпионатах мира и Европы, если будут играть в Суперлиге.

«Футболистам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои национальные команды», – цитирует Чеферина журналист Фабрицио Романо.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Чемпионат Европы Чеферин Александер
Комментарии (32)
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Dgad
1618838116
Пошла жара))) Бабки как не хочется терять Фифа то
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Давид59
1618838754
А вот это уже серьёзно
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Чехов на Садовой
1618839937
Нормальный ход! Абрамовичи с шейхами и прочими ''вершителями судеб'' сдуются, таперичи, как дырявые резиновые утки. И поделом им.
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OBOLEV
1618840184
Очень интересно. Я сам против Супер-лиги, но не нарушаются ли права спортсменов? У них есть контракт с клубом и что им в такой ситуации делать?) Футбольные чиновники как об****ись с финансовым вэер плей , так и тут не смогу нечего сделать.
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99-й
1618841849
Правильно! За нарушение спортивного принципа - нах из спорта!
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JTherry
1618842816
это "сладкое" слово от Чеферина - "санкции"... вот и сказочке конец с СЛ, и бабки целы и УЕФА с ФИФА сыты...
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Старикан
1618843451
Как сказал герой одного известного фильма: "Я за гараж Родину продал!". А тут баблосы-то поболее будут... Чихать они будут и на мир и на европу...
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kazak161
1618845263
Сумасшедшие геи-трансвеститы стали указывать как жить в этом Мире, ни это ли становится концом света человечества!
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Play
1618846841
Как это они могут так рубить безальтернативно? Кто принял это решение? Чеферин? Такое серьёзное решение требует серьёзного обсуждение, собирайте саммит всех членов УЕФА и ФИФА, обсуждайте, решайте, голосуйте. А то сидит какой-нибудь парень на скамейке Реала, единственная надежда сборной Буркина-Фасо, а его заочно лишают права играть за свою страну.
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AZ
1618897231
а если игрок выступающий в Суперлиге, перейдет в клуб не из суперлиги - он имеет право выступать тогда за национальную сборную? Так можно обходить этот бред тем, что на время ЧМ или ЧЕ переходить на 1-2 месяца в какой нибудь другой клуб не из этой лиги и спокойной играть на крупных соревнованиях!
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