Официально: футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на чемпионатах мира и Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что футболисты не смогут участвовать на чемпионатах мира и Европы, если будут играть в Суперлиге.
«Футболистам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои национальные команды», – цитирует Чеферина журналист Фабрицио Романо.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- «Бавария» и «Боруссия» Д отказались от участия в Суперлиге.
Источник: твиттер Фабрицио Романо