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    Официально: футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на чемпионатах мира и Европы

    Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что футболисты не смогут участвовать на чемпионатах мира и Европы, если будут играть в Суперлиге.

    «Футболистам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои национальные команды», – цитирует Чеферина журналист Фабрицио Романо.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2742

      Dgad 9 секунд назад

      Пошла жара))) Бабки как не хочется терять Фифа то

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