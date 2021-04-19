Официально: футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на чемпионатах мира и Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что футболисты не смогут участвовать на чемпионатах мира и Европы, если будут играть в Суперлиге.

«Футболистам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои национальные команды», – цитирует Чеферина журналист Фабрицио Романо.