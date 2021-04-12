Малафеев: «Хочу поддержать Гилерме. Любые оскорбления непозволительны»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поддержал голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

Во время матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» в его адрес выкрикивали оскорбительные выражения. В клубе считают, что Гилерме провоцировал болельщиков.

«Говорят, что эмоциональность Гильерме была обусловлена расистскими выкриками в его сторону. Если это так, то такую эмоциональность Маринато можно понять. Любые оскорбления непозволительны. Тем более касающиеся расы, вероисповедания, национальности и так далее.

Маринато – сильный игрок и, напомню, он вратарь сборной России по футболу. Я хочу поддержать Гильерме и пожелать ему быть еще сильнее!», – цитирует Малафеева Sport24.

КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.

Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.

«Локомотив» победил «Спартак» – 2:0.

Фанаты «Спартака» опубликовали видео с Гилерме, провоцирующим болельщиков

Фанат «Спартака» – о Гилерме: «Крутил бутылкой в районе паха, а потом кинул ее в нашу сторону. Какой реакции он ждал?»