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  • Малафеев: «Хочу поддержать Гилерме. Любые оскорбления непозволительны»

Малафеев: «Хочу поддержать Гилерме. Любые оскорбления непозволительны»

12 апреля 2021, 18:44
6

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поддержал голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

Во время матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» в его адрес выкрикивали оскорбительные выражения. В клубе считают, что Гилерме провоцировал болельщиков.

«Говорят, что эмоциональность Гильерме была обусловлена расистскими выкриками в его сторону. Если это так, то такую эмоциональность Маринато можно понять. Любые оскорбления непозволительны. Тем более касающиеся расы, вероисповедания, национальности и так далее.

Маринато – сильный игрок и, напомню, он вратарь сборной России по футболу. Я хочу поддержать Гильерме и пожелать ему быть еще сильнее!», – цитирует Малафеева Sport24.

  • КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.
  • Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.
  • «Локомотив» победил «Спартак» – 2:0.

Фанаты «Спартака» опубликовали видео с Гилерме, провоцирующим болельщиков

Фанат «Спартака» – о Гилерме: «Крутил бутылкой в районе паха, а потом кинул ее в нашу сторону. Какой реакции он ждал?»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Малафеев Вячеслав Гилерме
Комментарии (6)
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maygli
1618248697
Он провоцировал фанатов, фанаты провоцировали его, все спровацировались, и оскорбили друг друга. Получается квиты. Из всего сказанного Малофеевым согласен только с фразой - "Любые оскорбления непозволительны."
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мы_не_рабы
1618249820
Очень модно стало чуть что, так сразу расизм. Хорошая оборонительная позиция.
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Hektor 84
1618294044
Я смотрю на сайте тут умников хватает! Как если перед матчами в Европе перед африкосами на колено кто то встает тут на сайте все пишут фу, они типа сами раздувают из мухи слона со своим расизмом. А после того как болелы Спартака пожурили этого мартыхая после его провокаций, так сразу это не позволительно, болелы не должны себя так вести. Все обеспокоены самочувствием этого ****.
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