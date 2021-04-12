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    Малафеев: «Хочу поддержать Гилерме. Любые оскорбления непозволительны»

    Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поддержал голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

    Во время матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» в его адрес выкрикивали оскорбительные выражения. В клубе считают, что Гилерме провоцировал болельщиков.

    «Говорят, что эмоциональность Гильерме была обусловлена расистскими выкриками в его сторону. Если это так, то такую эмоциональность Маринато можно понять. Любые оскорбления непозволительны. Тем более касающиеся расы, вероисповедания, национальности и так далее.

    Маринато – сильный игрок и, напомню, он вратарь сборной России по футболу. Я хочу поддержать Гильерме и пожелать ему быть еще сильнее!», – цитирует Малафеева Sport24.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: -312

      Аден 16 минут назад

      кто болеет за бЗенит у того очко дымит.

      -1
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      Рейтинг: +3793

      мы_не_рабы 35 минут назад

      Очень модно стало чуть что, так сразу расизм. Хорошая оборонительная позиция.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4230

      maygli 54 минуты назад

      Он провоцировал фанатов, фанаты провоцировали его, все спровацировались, и оскорбили друг друга. Получается квиты.
      Из всего сказанного Малофеевым согласен только с фразой - "Любые оскорбления непозволительны."

      2
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      Рейтинг: +11871

      Persona_non_Grata > maygli 9 минут назад

      Непозволительны не только личные оскорбления , но и поведение Гилерме ( ни в коем случае не оправдывая фанов ) должны быть наказаны и те и другие .

      2
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      Рейтинг: +4230

      maygli > Persona_non_Grata 2 минуты назад

      Да и я о том же.

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