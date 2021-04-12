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    «Спартак» обвинил Гилерме в провоцировании болельщиков

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о претензиях клуба к вратарю «Локомотива» Гилерме.

    «Гилерме неоднократно провоцировал болельщиков «Спартака» по ходу матча, показывая им неприличные жесты. Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены КДК», – сказал Фетисов.

    Ранее офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит оскорбления в адрес Гилерме со стороны фанатов «Спартака».

    «Делегат матча «Локомотив» – «Спартак» зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Маринато Гилерме со стороны болельщиков «Спартака». Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС во вторник», – сказал Смертин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:24
    Комментарии18
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      Рейтинг: +429

      De_Frenki 18 минут назад

      опять нытье...типо они там не провоцировали Гильерме.Он ни с того ни с сего начал им показывать "болты".Это позор.

      1
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      Рейтинг: +202

      aleksandr1969 27 минут назад

      Фу как не стыдно? Теперь еще надо подать протест и проверить локо на допинг, изучить мяч ведь он может быть управляется и бутсы у локо с моторчиком и бьют прицельно....

      1
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      Рейтинг: +28327

      zra78 > aleksandr1969 10 минут назад

      И ворота не по стандарту...

      0
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      Рейтинг: +8103

      Вомбат 1 час назад

      Это не мы ее, -- сказал браток, которому официантка принесла ананас. Это она нас!

      0
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      Рейтинг: +19823

      bset 1 час назад

      А есть что-то, на что Спартак не жалуется? Судьи пенальти не ставят, болельщиков провоцируют, потом еще что-нибудь придумают.

      6
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      Рейтинг: +2924

      Snek > bset 10 минут назад

      Пока Спартак выигрывает, они ни на что не жалуются. Как только проиграют, то даже на Солнце и Луну готовы пожаловаться. Магниты бури там... приливы и отливы...

      1
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      Рейтинг: +12

      пега 1 час назад

      фаны спама: это не мы его, он всех нас.

      2
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      Рейтинг: +1514

      srg38 1 час назад

      Это тупорылые животные на болелах спартака. Пхах, Гиля их спровоцировал, смешно.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4359

      sochi-2013 1 час назад

      Спартак должен ОФИЦИАЛЬНО откреститься от таких "болельщиков". Заявить, что они не имеют никакого отношения к клубу! И вот тогда, может быть, репутация будет немного улучшена. Все-таки, что не говори, Спартак- клуб с большими традициями и успехами.
      Заигрывание с этими персонажами вредит, опускает имидж команды ниже плинтуса!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7327

      piligrim1986 2 часа назад

      ну и нафига оно это сейчас надо? счет на табло, надо было на поле доказывать

      5
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      ...
      Рейтинг: +1528

      Romio-xxx > piligrim1986 1 час назад

      Так потому что сейчас обвинения и нападки начнутся в адрес Спартака.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1158

      кто там 2 часа назад

      Да блин) что же болела спартака такие нытики и стукачи?)
      Того же Гильерме и в первом матче на сколько я помню оскорбляли, хотя у самих капитан Джикия не намного светлее Гильерме, а про промеса вообще молчу)
      А то что сами первые полезли к болелам Локо это они не будут жаловаться? Или то что свин женщину ударил, то же в порядке вещей?

      Странные ребятишки у спартака, сами шкодят только в путь, а как за яица их возьмут, так сразу слёзы нюни , отпустите простите мы не виноваты. Позор.

      10
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      Рейтинг: +1558

      VGreen > кто там 2 часа назад

      +++++
      Всё ожидаемо: если спартак побеждает - то эйфории и бахвальства нет предела, если спартак проигрывает - нытья и жалоб так же нет предела.

      11
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      Рейтинг: +20624

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      И кто же оказался на высоте? Смотри на табло!

      4
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