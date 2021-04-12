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«Спартак» обвинил Гилерме в провоцировании болельщиков

12 апреля 2021, 12:24
23

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о претензиях клуба к вратарю «Локомотива» Гилерме.

«Гилерме неоднократно провоцировал болельщиков «Спартака» по ходу матча, показывая им неприличные жесты. Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены КДК», – сказал Фетисов.

Ранее офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит оскорбления в адрес Гилерме со стороны фанатов «Спартака».

«Делегат матча «Локомотив» – «Спартак» зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Маринато Гилерме со стороны болельщиков «Спартака». Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС во вторник», – сказал Смертин.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Гилерме
Комментарии (23)
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DOCTOR PENALTY
1618220001
И кто же оказался на высоте? Смотри на табло!
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кто там
1618220917
Да блин) что же болела спартака такие нытики и стукачи?) Того же Гильерме и в первом матче на сколько я помню оскорбляли, хотя у самих капитан Джикия не намного светлее Гильерме, а про промеса вообще молчу) А то что сами первые полезли к болелам Локо это они не будут жаловаться? Или то что свин женщину ударил, то же в порядке вещей? Странные ребятишки у спартака, сами шкодят только в путь, а как за яица их возьмут, так сразу слёзы нюни , отпустите простите мы не виноваты. Позор.
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piligrim1986
1618221324
ну и нафига оно это сейчас надо? счет на табло, надо было на поле доказывать
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sochi-2013
1618222026
Спартак должен ОФИЦИАЛЬНО откреститься от таких "болельщиков". Заявить, что они не имеют никакого отношения к клубу! И вот тогда, может быть, репутация будет немного улучшена. Все-таки, что не говори, Спартак- клуб с большими традициями и успехами. Заигрывание с этими персонажами вредит, опускает имидж команды ниже плинтуса!
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srg38
1618222404
Это тупорылые животные на болелах спартака. Пхах, Гиля их спровоцировал, смешно.
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aleksandr1969
1618227130
Фу как не стыдно? Теперь еще надо подать протест и проверить локо на допинг, изучить мяч ведь он может быть управляется и бутсы у локо с моторчиком и бьют прицельно....
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De_Frenki
1618227657
опять нытье...типо они там не провоцировали Гильерме.Он ни с того ни с сего начал им показывать "болты".Это позор.
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maygli
1618230521
Прям провоцировал и провоцировал, провоцировал и провоцировал, прям об провоцировался весь. Но стойкие болельщики не поддались на провокации... Господи, ну закройте рот этому тупому" антону фетисову". Взяли чудачка на работу, так хоть глупость его не показывайте всем.
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portero
1618230933
Бедные болельщики***** обидел их Гиля.
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alp
1618232112
Гилерме обидел болельщиков спартака ))))))
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