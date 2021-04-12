«Спартак» обвинил Гилерме в провоцировании болельщиков

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о претензиях клуба к вратарю «Локомотива» Гилерме.

«Гилерме неоднократно провоцировал болельщиков «Спартака» по ходу матча, показывая им неприличные жесты. Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены КДК», – сказал Фетисов.

Ранее офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит оскорбления в адрес Гилерме со стороны фанатов «Спартака».

«Делегат матча «Локомотив» – «Спартак» зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Маринато Гилерме со стороны болельщиков «Спартака». Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС во вторник», – сказал Смертин.