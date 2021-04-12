Фанаты «Спартака» опубликовали видео с Гилерме, провоцирующим болельщиков

Сообщество фанатов «Спартака» Supporters Group News опубликовало видео с оскорбительными жестами вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в адрес гостевой трибуны.
Ранее «Спартак» обвинил вратаря сборной России в провоцировании фанатов и сообщил, что направит видеодоказательства в КДК РФС.
- КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.
- Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.
- «Локомотив» победил «Спартак» в 25-м туре – 2:0.
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Источник: твиттер Supporters Group News
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