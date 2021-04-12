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  • Фанаты «Спартака» опубликовали видео с Гилерме, провоцирующим болельщиков

Фанаты «Спартака» опубликовали видео с Гилерме, провоцирующим болельщиков

12 апреля 2021, 13:47
37

Сообщество фанатов «Спартака» Supporters Group News опубликовало видео с оскорбительными жестами вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в адрес гостевой трибуны.

Ранее «Спартак» обвинил вратаря сборной России в провоцировании фанатов и сообщил, что направит видеодоказательства в КДК РФС.

  • КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.
  • Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.
  • «Локомотив» победил «Спартак» в 25-м туре – 2:0.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Supporters Group News

Официальный твиттер-аккаунт болельщиков «Спартака». Аудитория – более 2,5 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Гилерме
Комментарии (37)
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ArReal
1618225089
Совсем обнаглел - когда тебя говном поливают весь матч - нужно стоять и молча впитывать)))
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Sancool
1618226261
пусть опубликуют что они делали
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slavа0508
1618226944
Гилерме конечно не прав могли просто закидать чем нибудь,,,а вообще не люблю фанатов всех команд,,,мне ближе просто болельщики , которые спокойно могли сидеть рядом на трибунах болея за разные команды и без всяких драк и оскорблений,,,а этот фанатизм дикость,,,,
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vladimir-7
1618227197
Болельщикам спартака не удалось их команде выиграть в футбол у лОКО, тогда нужно хотя бы укусить их вратаря. Свиньи, они и в гостях свиньи.
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Snek
1618227303
Поливая говном, получили говно в ответ. А зачем жаловаться то? Вот пусть КДК самих болельщиков штрафанёт на равные суммы с Гилерме. Сколько у них там штраф по 50 или 100 к? Посмотрим как эти фанаты в следующий раз будут публиковать такие видео, когда им придётся месячную з\п отвалить. З.Ы. Гилерме, конечно, не прав и должен быть оштрафован, может даже и должен быть дисквалифицирован, но при этом не стоит забывать, что фаны там явно не любезности в его адрес отправляли.
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Mister_Tomsk
1618230028
т.е. фанам свиней, можно вести себя как свиньи, а гиля должен был тупо молчать) ладно бутылку кинул и жест показал)) но самое оскорбление, это сухарь))) в кдк они жалобу отправили, что гиля не пропустил? хрю хрю..
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De_Frenki
1618230244
Гильерме красавчег)))Они это заслужили еще и жалобу подали...ущербные болелы
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alp
1618230306
у спартаковских походу в крови пожаловаться, поистерить, поскулить...
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srg38
1618230950
Красава Гиля
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Чермындыр
1618233547
Ай-ай-ай. Фаны обиделись. Гилерме их потролил, а они обиделись. Какие чувствительные фаны. Наверно стесняются матом говорить, а если уж и скажут случайно, то тут же краснеют и извинения просят. Гилю наказать, фанатов срочно на реабилитацию к психологу.
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