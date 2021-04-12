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    Фанаты «Спартака» опубликовали видео с Гилерме, провоцирующим болельщиков

    Сообщество фанатов «Спартака» Supporters Group News опубликовало видео с оскорбительными жестами вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в адрес гостевой трибуны.

    Ранее «Спартак» обвинил вратаря сборной России в провоцировании фанатов и сообщил, что направит видеодоказательства в КДК РФС.

    • КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.
    • Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.
    • «Локомотив» победил «Спартак» в 25-м туре – 2:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Supporters Group News

    Официальный твиттер-аккаунт болельщиков «Спартака». Аудитория – более 2,5 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии17
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      Рейтинг: +12

      пега 1 минуту назад

      звук не стыкуется с видео, дешево выкручиваются хрюшки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -196

      Igreks 8 минут назад

      Не фанаты а дичь, понятно же что провоцыровали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23532

      пьяныйхоровод 16 минут назад

      А где видос предматчевого махалова на трибуне ? Там излишне чувствительные фанаты "прыгнули" на паровозов из гостевого сектора .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2588

      Oldtrafford83 21 минуту назад

      Цирк если честно,надо быть умнее!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2924

      Snek 25 минут назад

      Поливая говном, получили говно в ответ. А зачем жаловаться то? Вот пусть КДК самих болельщиков штрафанёт на равные суммы с Гилерме. Сколько у них там штраф по 50 или 100 к? Посмотрим как эти фанаты в следующий раз будут публиковать такие видео, когда им придётся месячную зп отвалить.
      З.Ы. Гилерме, конечно, не прав и должен быть оштрафован, может даже и должен быть дисквалифицирован, но при этом не стоит забывать, что фаны там явно не любезности в его адрес отправляли.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11831

      Persona_non_Grata > Snek 2 минуты назад

      Фанатов не оштрафуют , оштрафуют клуб ну заодно должны оштрафовать и Гилерме , согласен .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16844

      vladimir-7 27 минут назад

      Болельщикам спартака не удалось их команде выиграть в футбол у лОКО,
      тогда нужно хотя бы укусить их вратаря. Свиньи, они и в гостях свиньи.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11831

      Persona_non_Grata > vladimir-7 4 минуты назад

      Здесь опубликовано совершенно другое видео .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18233

      slavutiq70 31 минуту назад

      Гилерме конечно не прав могли просто закидать чем нибудь,,,а вообще не люблю фанатов всех команд,,,мне ближе просто болельщики , которые спокойно могли сидеть рядом на трибунах болея за разные команды и без всяких драк и оскорблений,,,а этот фанатизм дикость,,,,

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16844

      vladimir-7 > slavutiq70 16 минут назад

      Так было раньше в конце 50-х и до конца 80-х и в Лужниках, и
      на Динамо. По крайней мере, я так запомнил, и пиво пили
      вместе, конечно после игры, с болельщиками других команд.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11831

      Persona_non_Grata > vladimir-7 6 минут назад

      А драки между фанатами в концовке 80 - х ты уже не помнишь ? Придурки были во все времена .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2440

      FENIX-SL 32 минуты назад

      аааа
      наверное фанаты кричали ему
      МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ
      ТЫ ЛУЧШИЙ
      но нет
      толпа это ужасная штука
      тем более толпа российских фанатов у которых один мозг на всех и развитие соответствующее

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +917

      Радио1000шумеров 40 минут назад

      Ужосс просто, закидал трибуны факами - десятки убитых и раненых...

      7
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    • ...
      Рейтинг: +133

      Sancool 43 минуты назад

      пусть опубликуют что они делали

      8
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