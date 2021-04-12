Фанаты «Спартака» опубликовали видео с Гилерме, провоцирующим болельщиков

звук не стыкуется с видео, дешево выкручиваются хрюшки.
Сообщество фанатов «Спартака» Supporters Group News опубликовало видео с оскорбительными жестами вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в адрес гостевой трибуны.
Ранее «Спартак» обвинил вратаря сборной России в провоцировании фанатов и сообщил, что направит видеодоказательства в КДК РФС.
- КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.
- Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.
- «Локомотив» победил «Спартак» в 25-м туре – 2:0.
«Русский» Нойер» изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну.Но, без сомнения, весь дом футбола на Народной и КДК РФС, беспристрастное, как судейство Кирилла Левникова, встанет на одно колено перед вратарeм сборной и обвинит во всем фанатов. https://t.co/dI6SIYpwBt pic.twitter.com/sumGD3NsQP— Supporters Group News (@SupportersNews) April 12, 2021
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