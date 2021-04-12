Фанаты «Спартака» опубликовали видео с Гилерме, провоцирующим болельщиков

Сообщество фанатов «Спартака» Supporters Group News опубликовало видео с оскорбительными жестами вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в адрес гостевой трибуны.

Ранее «Спартак» обвинил вратаря сборной России в провоцировании фанатов и сообщил, что направит видеодоказательства в КДК РФС.

«Русский» Нойер» изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну.Но, без сомнения, весь дом футбола на Народной и КДК РФС, беспристрастное, как судейство Кирилла Левникова, встанет на одно колено перед вратарeм сборной и обвинит во всем фанатов. https://t.co/dI6SIYpwBt pic.twitter.com/sumGD3NsQP