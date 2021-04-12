Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме приглашен на заседание КДК РФС по делу об оскорбительных скандированиях в его адрес со стороны болельщиков «Спартака».

«На заседание приглашены представители обоих клубов – и «Спартака», и «Локомотива». Также мы пригласили самого Гилерме», – цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

Ранее «Спартак» обвинил Гилерме в провоцировании болельщиков.