Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме приглашен на заседание КДК РФС по делу об оскорбительных скандированиях в его адрес со стороны болельщиков «Спартака».
«На заседание приглашены представители обоих клубов – и «Спартака», и «Локомотива». Также мы пригласили самого Гилерме», – цитирует Григорьянца «Р-Спорт».
Ранее «Спартак» обвинил Гилерме в провоцировании болельщиков.
- КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.
- «Локомотив» победил «Спартак» в 25-м туре – 2:0.
Источник: «Р-Спорт»