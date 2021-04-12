Фанат «Спартака» – о Гилерме: «Крутил бутылкой в районе паха, а потом кинул ее в нашу сторону. Какой реакции он ждал?»

Болельщик «Спартака» Андрей «Дневник фаната» высказался о конфликте вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме с фанатами «Спартака» во время матча 25-го тура РПЛ.

Ранее стало известно, что делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес вратаря сборной России со стороны болельщиков «Спартака». В клубе считают, что Гилерме провоцировал болельщиков.

«Мы пришли на гостевую трибуну в начале первого тайма уже в недоумении от ситуации, которая произошла на 15 секторе северной трибуны, где каким-то образом примерно 30 спартаковских болельщиков оказались на секторе красно-зеленых. Завязалась потасовка.

Кому это было нужно, думайте сами, но провокация удалась. Думаем, что вы видели эту новость на футбольных и околофутбольных ресурсах. Еще раз хотелось бы отметить отвратительную организацию со стороны хозяев.

Наша трибуна в этот момент гнала команду вперед, иногда обмениваясь любезностями с фанатами красно-зеленых. Куда без этого. Но важно отменить, что никаких зарядов в сторону вратаря футбольного клуба «Локомотив» и сборной России не было.

Когда «Локомотив» открыл счет в матче, вратарь футбольного клуба «Локомотив» и сборной России, чувствуя в себе адреналин и уверенность в собственных действиях, разворачивается к нашей трибуне, начинает крутить бутылкой в районе паха, показывать жест рукой, а потом кидает эту бутылку в нашу сторону. Какой реакции он ждал?

Еще одна провокация, которая никаким образом не была отмечена со стороны судьи Кирилла Левникова и его помощников (видимо, он снова встал на колено).

После этого с трибуны посыпался гул вперемешку с «фу-у-у!», а где-то (нужно отменить, что это было децентрализованным зарядом) болельщики задавались вопросом, зачем этот вратарь нужен сборной России.

Данная ситуация на обмен любезностями между красно-зелеными и красно-белыми не повлияла», – цитирует фаната Sport24.

КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.

Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.

«Локомотив» победил «Спартак» – 2:0.

Фанаты «Спартака» опубликовали видео с Гилерме, провоцирующим болельщиков