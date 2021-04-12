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    Фанат «Спартака» – о Гилерме: «Крутил бутылкой в районе паха, а потом кинул ее в нашу сторону. Какой реакции он ждал?»

    Болельщик «Спартака» Андрей «Дневник фаната» высказался о конфликте вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме с фанатами «Спартака» во время матча 25-го тура РПЛ.

    Ранее стало известно, что делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес вратаря сборной России со стороны болельщиков «Спартака». В клубе считают, что Гилерме провоцировал болельщиков.

    «Мы пришли на гостевую трибуну в начале первого тайма уже в недоумении от ситуации, которая произошла на 15 секторе северной трибуны, где каким-то образом примерно 30 спартаковских болельщиков оказались на секторе красно-зеленых. Завязалась потасовка.

    Кому это было нужно, думайте сами, но провокация удалась. Думаем, что вы видели эту новость на футбольных и околофутбольных ресурсах. Еще раз хотелось бы отметить отвратительную организацию со стороны хозяев.

    Наша трибуна в этот момент гнала команду вперед, иногда обмениваясь любезностями с фанатами красно-зеленых. Куда без этого. Но важно отменить, что никаких зарядов в сторону вратаря футбольного клуба «Локомотив» и сборной России не было.

    Когда «Локомотив» открыл счет в матче, вратарь футбольного клуба «Локомотив» и сборной России, чувствуя в себе адреналин и уверенность в собственных действиях, разворачивается к нашей трибуне, начинает крутить бутылкой в районе паха, показывать жест рукой, а потом кидает эту бутылку в нашу сторону. Какой реакции он ждал?

    Еще одна провокация, которая никаким образом не была отмечена со стороны судьи Кирилла Левникова и его помощников (видимо, он снова встал на колено).

    После этого с трибуны посыпался гул вперемешку с «фу-у-у!», а где-то (нужно отменить, что это было децентрализованным зарядом) болельщики задавались вопросом, зачем этот вратарь нужен сборной России.

    Данная ситуация на обмен любезностями между красно-зелеными и красно-белыми не повлияла», – цитирует фаната Sport24.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +332

      Pudddle 24 минуты назад

      Визги, визги! гы-гы-гы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1910

      Алехсбургер. 25 минут назад

      "бутылкою в районе паха..))
      децентрализованный заряд..)"

      у фанатов ФК "Спартак" появился спичрайтер?)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +683

      xakep01 29 минут назад

      Ахаха, как пару лет назад кричали на него обезьяна в суперкубке, а тут им жест не понравился, еще раз подтверждение что 80% болельщиков спартака это биомусор

      5
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      Рейтинг: +135

      MrZLOba 31 минуту назад

      А мясные фанаты как девочкицелочки сидели, не кричали, не материались, не укали ловухе))) ну это уже смешно же, они пол матча на Гильерме маты гнули, и тд он им ответил, они обиделись)))

      4
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      Рейтинг: +135

      MrZLOba 32 минуты назад

      Фратрия уже сделала заявление ?

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