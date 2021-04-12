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  • Фанат «Спартака» – о Гилерме: «Крутил бутылкой в районе паха, а потом кинул ее в нашу сторону. Какой реакции он ждал?»

Фанат «Спартака» – о Гилерме: «Крутил бутылкой в районе паха, а потом кинул ее в нашу сторону. Какой реакции он ждал?»

12 апреля 2021, 17:36
26

Болельщик «Спартака» Андрей «Дневник фаната» высказался о конфликте вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме с фанатами «Спартака» во время матча 25-го тура РПЛ.

Ранее стало известно, что делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес вратаря сборной России со стороны болельщиков «Спартака». В клубе считают, что Гилерме провоцировал болельщиков.

«Мы пришли на гостевую трибуну в начале первого тайма уже в недоумении от ситуации, которая произошла на 15 секторе северной трибуны, где каким-то образом примерно 30 спартаковских болельщиков оказались на секторе красно-зеленых. Завязалась потасовка.

Кому это было нужно, думайте сами, но провокация удалась. Думаем, что вы видели эту новость на футбольных и околофутбольных ресурсах. Еще раз хотелось бы отметить отвратительную организацию со стороны хозяев.

Наша трибуна в этот момент гнала команду вперед, иногда обмениваясь любезностями с фанатами красно-зеленых. Куда без этого. Но важно отменить, что никаких зарядов в сторону вратаря футбольного клуба «Локомотив» и сборной России не было.

Когда «Локомотив» открыл счет в матче, вратарь футбольного клуба «Локомотив» и сборной России, чувствуя в себе адреналин и уверенность в собственных действиях, разворачивается к нашей трибуне, начинает крутить бутылкой в районе паха, показывать жест рукой, а потом кидает эту бутылку в нашу сторону. Какой реакции он ждал?

Еще одна провокация, которая никаким образом не была отмечена со стороны судьи Кирилла Левникова и его помощников (видимо, он снова встал на колено).

После этого с трибуны посыпался гул вперемешку с «фу-у-у!», а где-то (нужно отменить, что это было децентрализованным зарядом) болельщики задавались вопросом, зачем этот вратарь нужен сборной России.

Данная ситуация на обмен любезностями между красно-зелеными и красно-белыми не повлияла», – цитирует фаната Sport24.

  • КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.
  • Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.
  • «Локомотив» победил «Спартак» – 2:0.

Фанаты «Спартака» опубликовали видео с Гилерме, провоцирующим болельщиков

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Гилерме
Комментарии (26)
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MrZLOba
1618239180
Фратрия уже сделала заявление ?
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MrZLOba
1618239209
А мясные фанаты как девочкицелочки сидели, не кричали, не материались, не укали ловухе))) ну это уже смешно же, они пол матча на Гильерме маты гнули, и тд он им ответил, они обиделись)))
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xakep01
1618239335
Ахаха, как пару лет назад кричали на него обезьяна в суперкубке, а тут им жест не понравился, еще раз подтверждение что 80% болельщиков спартака это биомусор
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Алехсбургер.
1618239593
"бутылкою в районе паха..)) децентрализованный заряд..)" у фанатов ФК "Спартак" появился спичрайтер?)))
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sochi-2013
1618241811
Маринато, не обращай внимание на этих фантиков, попроси, чтобы тебе перевели(хотя, наверное, и сам освоил), что думает о них подавляющее большинство БОЛЕЛЬЩИКОВ футбола в стране.
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Korsar_03
1618242651
Сомневаюсь, что Гиля начал "крутить бутылкой возле паха" просто так.
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Korsar_03
1618243083
А на видео чётко виден жест Гили, который означает "закрой рот". Так что ещё неизвестно, кто кого провоцировал. Честно говоря, не ожидал такого от болельщиков Спартака, к которым всегда относился с уважением
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житель СПб
1618244658
Болельщик сам пишет, что все началось с провокации 30 спартаковских болельщиков. Ничего сверх естественного Гилерме не сделал, хотя лучше было бы сдержаться. Но понять его можно: наши "фанаты" кого угодно достанут.
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mamba9090909
1618251160
Будьте мужиками, спартачи!!! Проиграли, примите это как должное, а то разнылись как бабы, небылицы разные придумывают.
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De_Frenki
1618263534
А ТЫ ЧТО ОЖИДАЛ... КРИЧА ГАДОСТИ С ТРИБУНЫ УМНИК
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