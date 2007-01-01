Судья Левников поддержал акцию BLM, встав на колено перед матчем Англия – Сан-Марино

Российский судья Кирилл Левников встал на колено перед началом матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино.

Таким образом главный арбитр встречи выразил солидарность с движением Black Lives Matter, выступающим против расизма и насилия в отношении чернокожих.