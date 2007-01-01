Судья Левников поддержал акцию BLM, встав на колено перед матчем Англия – Сан-Марино

Карасев - Москва!
Левников - Санкт Петербург!
Ну а кто из них стоял на коленях вы знаете!
Российский судья Кирилл Левников встал на колено перед началом матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино.
Таким образом главный арбитр встречи выразил солидарность с движением Black Lives Matter, выступающим против расизма и насилия в отношении чернокожих.
- Левников – судья ФИФА с 2016 года.
- В РПЛ он дебютировал в 2013 году.
- Ранее бригада Сергея Карасева не встала на колено перед матчем 1/8 финала ЛЧ «Манчестер Сити» – «Боруссия» М (2:0).