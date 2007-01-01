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    Судья Левников поддержал акцию BLM, встав на колено перед матчем Англия – Сан-Марино

    Российский судья Кирилл Левников встал на колено перед началом матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино.

    Таким образом главный арбитр встречи выразил солидарность с движением Black Lives Matter, выступающим против расизма и насилия в отношении чернокожих.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии41
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      Рейтинг: +3642

      ziborock 42 секунды назад

      Карасев - Москва!
      Левников - Санкт Петербург!
      Ну а кто из них стоял на коленях вы знаете!

      0
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      Рейтинг: +2936

      Бомбардиръ 6 минут назад

      Левников наверно подумал, что BLM = Britain - Levnikov - Marino))

      0
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      Рейтинг: +926

      zarsm 9 минут назад

      Да всем насрать, сколько можно???

      0
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      Рейтинг: +1473

      GermanVo 14 минут назад

      Раком тогда б уж встал сразу

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      Рейтинг: +8157

      NewLife 27 минут назад

      С учетом его предыдущего судейства в РПЛ, он должен не перед англичанами, а перед нашими командами а начале каждой игры вставать на колено и говорить: простите .

      4
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      Рейтинг: +2139

      kazak161 31 минуту назад

      Прогнулся Левников под Европу и США!

      3
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      Рейтинг: +4838

      dinar7777dinar 39 минут назад

      оно и понятно он же с питера ! голубая женитка ! как джуба пел ГОЛУБАЯ ЛУНА?

      1
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      Рейтинг: +23362

      пьяныйхоровод > dinar7777dinar 30 минут назад

      Не тебе об этом кукарекать , питух ты поднарный .

      4
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      Рейтинг: +2694

      absent32 43 минуты назад

      растрэлять!!!

      0
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      Рейтинг: +797

      Пекарь21 48 минут назад

      Был обычный гондом,теперь стал использованным

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      Рейтинг: -206

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 53 минуты назад

      А представте как он стоит в кабинете у дюкова,там и раком и боком

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