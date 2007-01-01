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    Бригада Карасева не встала на колено перед матчем «Манчестер Сити» – «Боруссия» М

    «Манчестер Сити» победил «Боруссию» М (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Российский арбитр Сергей Карасев и его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, обслуживающие встречу, не встали на колено перед матчем в поддержку движения Black Lives Matter.

    Все футболисты, находящиеся в этот момент на поле, встали на одно колено.

    • Карасев – судья ФИФА с 2010 года
    • В апреле 2008 года он дебютировал в РПЛ.
    • Работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, сейчас обслуживает матчи еврокубков.

    Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:27
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +612

      rammax fcsm 42 минуты назад

      у нас только перед бомжатскими ушлёпками на оба колена встают, и нагибаются....

      0
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      Рейтинг: +155

      KROFF 42 минуты назад

      Редкий случай когда горжусь нашими судьями.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3829

      solodealer 58 минут назад

      У нас в РФ судьи встали с колен в 2014-м... С тех пор так и стоят. Другой команды пока не поступало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +916

      zarsm 1 час назад

      Сколько можно уже про эти колени новости выкладывать? Еще и в главных. Рукалицо как говорится!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19477

      bset 1 час назад

      Вот же инфоповод) Это изначально добровольная акция)

      1
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      Рейтинг: +173

      Shotlandets86 > bset 1 час назад

      Где-то добровольная, а где-то и последствиями грозит.

      0
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      Рейтинг: +173

      Shotlandets86 1 час назад

      И правильно, развели очередную ахинею толерасты.

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