Бригада Карасева не встала на колено перед матчем «Манчестер Сити» – «Боруссия» М

«Манчестер Сити» победил «Боруссию» М (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Российский арбитр Сергей Карасев и его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, обслуживающие встречу, не встали на колено перед матчем в поддержку движения Black Lives Matter.

Все футболисты, находящиеся в этот момент на поле, встали на одно колено.

Карасев – судья ФИФА с 2010 года

В апреле 2008 года он дебютировал в РПЛ.

Работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, сейчас обслуживает матчи еврокубков.

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