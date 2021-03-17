Бригада Карасева не встала на колено перед матчем «Манчестер Сити» – «Боруссия» М

«Манчестер Сити» победил «Боруссию» М (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Российский арбитр Сергей Карасев и его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, обслуживающие встречу, не встали на колено перед матчем в поддержку движения Black Lives Matter.
Все футболисты, находящиеся в этот момент на поле, встали на одно колено.
- Карасев – судья ФИФА с 2010 года
- В апреле 2008 года он дебютировал в РПЛ.
- Работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, сейчас обслуживает матчи еврокубков.
Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку
Источник: Бомбардир.ру