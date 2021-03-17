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  • Бригада Карасева не встала на колено перед матчем «Манчестер Сити» – «Боруссия» М

Бригада Карасева не встала на колено перед матчем «Манчестер Сити» – «Боруссия» М

17 марта 2021, 00:27
31

«Манчестер Сити» победил «Боруссию» М (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Российский арбитр Сергей Карасев и его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, обслуживающие встречу, не встали на колено перед матчем в поддержку движения Black Lives Matter.

Все футболисты, находящиеся в этот момент на поле, встали на одно колено.

  • Карасев – судья ФИФА с 2010 года
  • В апреле 2008 года он дебютировал в РПЛ.
  • Работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, сейчас обслуживает матчи еврокубков.

Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Манчестер Сити Боруссия М Карасев Сергей
Комментарии (31)
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Shotlandets86
1615930183
И правильно, развели очередную ахинею толерасты.
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KROFF
1615931819
Редкий случай когда горжусь нашими судьями.
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petlyra
1615937357
Красавы!!!
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MaxRnD
1615949382
Аж зауважал Карася, несмотря на его "подвиги" во внутреннем чемпионате
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Добрый Бобер
1615951054
Респект!
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razory
1615955156
Наших на колени не поставишь, молодцы ребята
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portero
1615959241
молодцы!!!! Пусть толерасты брызгают слюной и подавятся ей....
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JTherry
1615962909
Карась молодец, в этот момент он слушал "Металлику" и чувствовал себя героем... обе команды упали перед ним на колени)
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cheser1970
1615965191
уважуха и респект настоящие русские мужики я вот только не пойму если называешь их чёрными это оскорбление а если они нас называют белыми то это норм
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партизан84
1615966675
надо было фотографу ракурс подобрать чтобы выглядело будто они перед ним на колено встали)))))))))))))))
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