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    Левников рассудит «Спартак» и «Локомотив», Москалев – «Сочи» и «Зенит» в 25-м туре РПЛ

    РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 25-го тура РПЛ.

    10 апреля

    «Химки»«Тамбов»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Николай Волошин; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Геннадий Куличенков.

    «Уфа»«Ахмат»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Михаил Вилков; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Гончар.

    «Ростов»«Рубин»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Андрей Бутенко.

    11 апреля

    «Арсенал»«Краснодар»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артем Любимов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Эдуард Малый.

    «Динамо»«Урал»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Владимир Миневич; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Сочи»«Зенит»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Гаряфий Жафяров.

    «Локомотив»«Спартак»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Роман Усачев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Зуев.

    12 апреля

    ЦСКА«Ротор»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Лапочкин.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16706

      vladimir-7 55 минут назад

      Вот и Локомотиву пришел писец.

      1
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      Рейтинг: +15011

      alarm 1 час назад

      левников уже расширяет кладовку, в которую будет складывать чемоданы от федуна

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