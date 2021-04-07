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  • Левников рассудит «Спартак» и «Локомотив», Москалев – «Сочи» и «Зенит» в 25-м туре РПЛ

Левников рассудит «Спартак» и «Локомотив», Москалев – «Сочи» и «Зенит» в 25-м туре РПЛ

7 апреля 2021, 16:09
9

РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 25-го тура РПЛ.

10 апреля

«Химки»«Тамбов»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Николай Волошин; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Уфа»«Ахмат»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Михаил Вилков; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Гончар.

«Ростов»«Рубин»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Андрей Бутенко.

11 апреля

«Арсенал»«Краснодар»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артем Любимов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо»«Урал»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Владимир Миневич; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Баскаков.

«Сочи»«Зенит»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Локомотив»«Спартак»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Роман Усачев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Зуев.

12 апреля

ЦСКА«Ротор»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Лапочкин.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Зенит Сочи ЦСКА Ротор Динамо Урал Арсенал Краснодар Ростов Рубин Уфа Ахмат Химки Тамбов Безбородов Владислав Карасев Сергей Левников Кирилл Москалев Владимир Сиденков Иван Васильев Станислав Панин Игорь Кукуян Павел
Комментарии (9)
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vladimir-7
1617802044
Вот и Локомотиву пришел писец.
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NewLife
1617806347
Левников сын, Левников отец и святой дух кашшая.
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paracetamol
1617810126
Левникова гуталином нужно намазать и щеткой начистить чтобы в БЛМ приняли за своего!
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portero
1617813112
Лишь бы без скандалов и сильных косяков... Сочи Зенит ничейка. Локо Спартак тоже, постаалю так....
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Томик
1617814880
Что в этот раз придумает? Головой запретит играть?
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фанат джигурды
1617819955
Москаль на лёгком труде.
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Freyd
1617821375
Ещё пусть приклонит колено !!!
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ySS
1617834328
Могли бы Карасева поставить на матч тура, а не на прогулку ЦСКА. На курорт отправить какого-нибудь ученика, зачем там вообще судья?
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Hektor 84
1617910952
Ничего если ошибется в пользу Локо папа в ЭСК оправдает
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