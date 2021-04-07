Левников рассудит «Спартак» и «Локомотив», Москалев – «Сочи» и «Зенит» в 25-м туре РПЛ

РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 25-го тура РПЛ.
10 апреля
«Химки» – «Тамбов»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Николай Волошин; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Геннадий Куличенков.
«Уфа» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Михаил Вилков; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Гончар.
«Ростов» – «Рубин»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Андрей Бутенко.
11 апреля
«Арсенал» – «Краснодар»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артем Любимов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Эдуард Малый.
«Динамо» – «Урал»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Владимир Миневич; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Баскаков.
«Сочи» – «Зенит»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Гаряфий Жафяров.
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Роман Усачев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Зуев.
12 апреля
ЦСКА – «Ротор»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Лапочкин.