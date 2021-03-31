Якубко – о 2:1 с Россией: «Черчесов не любит, когда его критикуют. Сразу идет в атаку»

Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал победу словаков над Россией (3:1) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.

– Конечно, Черчесов сейчас будет обижен, он не любит, когда его критикуют. Если журналисты задают ему неприятные вопросы, он сразу идет в атаку.

Но сборная Словакии тоже прилично получила от болельщиков, журналистов, футбольного сообщества после двух неудачных матчей, их мощно критиковали. Теперь настала очередь Черчесова.

- Правильно ли со стороны тренера не менять победный состав, когда сборная играет три матча в неделю и когда на фланге у тебя 37-летний защитник Жирков?

– Неправильно. Мне было тяжело, когда приходилось играть по два матча в неделю, а тут три. Ты просто не успеваешь восстановиться. К примеру, в Англии футболисты привыкли к такому циклу и у них организм работает в другом режиме. Но в России ситуация иная.

Так что Черчесов должен был проводить ротацию. Игроки выглядели явно уставшими. Тот же Жирков хоть раз подключился, хоть одну подачу исполнил? Мне кажется, нет. Позиция крайнего защитника сегодня очень важна и нужно было выпускать на его место свежего игрока. Мне кажется, Черчесов чуть-чуть перемудрил.

– Согласны с тем, что если у Дзюбы игра не идет, команда все равно пытается забрасывать мяч на него, потому что нет плана Б?

– Я больше чем уверен в этом. Без Дзюбы ваша команда слабее на 50 процентов. Если у него не идет игра или его прикрывает хороший центральный защитник, у вас действительно нет плана Б. Россия очень зависима от Артема.

– Что должен чувствовать Мостовой, которого Черчесов выпустил на замену, а затем убрал с поля?

– Со мной такого не случалось. С точки зрения психологии это неправильно, уверенности футболисту это не придаст. Но все знают, какой Черчесов, он хочет доказать, что может сделать что угодно и в любой момент.

Я бы не сказал, что Мостовой смотрелся плохо и его надо было менять. Может быть, тренеру что-то не понравилось, возможно, он дал Мостовому указания в раздевалке, а тот их не выполнял.

Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.

Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.

В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.

Черчесов – в эфире «Матч ТВ»: «Все, давайте, побежал, меня ждут. Пока»