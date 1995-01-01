Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Якубко – о 2:1 с Россией: «Черчесов не любит, когда его критикуют. Сразу идет в атаку»

    Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал победу словаков над Россией (3:1) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.

    – Конечно, Черчесов сейчас будет обижен, он не любит, когда его критикуют. Если журналисты задают ему неприятные вопросы, он сразу идет в атаку.

    Но сборная Словакии тоже прилично получила от болельщиков, журналистов, футбольного сообщества после двух неудачных матчей, их мощно критиковали. Теперь настала очередь Черчесова.

    - Правильно ли со стороны тренера не менять победный состав, когда сборная играет три матча в неделю и когда на фланге у тебя 37-летний защитник Жирков?

    – Неправильно. Мне было тяжело, когда приходилось играть по два матча в неделю, а тут три. Ты просто не успеваешь восстановиться. К примеру, в Англии футболисты привыкли к такому циклу и у них организм работает в другом режиме. Но в России ситуация иная.

    Так что Черчесов должен был проводить ротацию. Игроки выглядели явно уставшими. Тот же Жирков хоть раз подключился, хоть одну подачу исполнил? Мне кажется, нет. Позиция крайнего защитника сегодня очень важна и нужно было выпускать на его место свежего игрока. Мне кажется, Черчесов чуть-чуть перемудрил.

    – Согласны с тем, что если у Дзюбы игра не идет, команда все равно пытается забрасывать мяч на него, потому что нет плана Б?

    – Я больше чем уверен в этом. Без Дзюбы ваша команда слабее на 50 процентов. Если у него не идет игра или его прикрывает хороший центральный защитник, у вас действительно нет плана Б. Россия очень зависима от Артема.

    – Что должен чувствовать Мостовой, которого Черчесов выпустил на замену, а затем убрал с поля?

    – Со мной такого не случалось. С точки зрения психологии это неправильно, уверенности футболисту это не придаст. Но все знают, какой Черчесов, он хочет доказать, что может сделать что угодно и в любой момент.

    Я бы не сказал, что Мостовой смотрелся плохо и его надо было менять. Может быть, тренеру что-то не понравилось, возможно, он дал Мостовому указания в раздевалке, а тот их не выполнял.

    • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
    • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
    • В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.

    Черчесов – в эфире «Матч ТВ»: «Все, давайте, побежал, меня ждут. Пока»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:12
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12392

      Garrincha58 27 минут назад

      Якубко говорит то что все у нас говорят но там в РФС или ещё выше просто не видят а я думаю не хотят видеть что этот тренер не для сборной ему надо тренировать вратарей в каком нибудь клубе в тактике он не силён и характер упрямый тоже не для тренера тренер должен быть гибче но он упёртый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20510

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Горец не смог договориться с хохлом.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84022
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru