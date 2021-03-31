Черчесов – в эфире «Матч ТВ»: «Все, давайте, побежал, меня ждут. Пока»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вышел в прямой эфир «Матч ТВ» после отборочного матча ЧМ-2022 против Словакии (1:2). Он завершил интервью по собственной инициативе.
«Ладненько, все, давайте, побежал, а то меня ждут. Спасибо, пока», – завершил диалог тренер.
- Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
- Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
- В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.
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Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»
Источник: твиттер «Матч ТВ»