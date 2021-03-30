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    Черчесов – в эфире «Матч ТВ»: «Все, давайте, побежал, меня ждут. Пока»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вышел в прямой эфир «Матч ТВ» после отборочного матча ЧМ-2022 против Словакии (1:2). Он завершил интервью по собственной инициативе.

    «Ладненько, все, давайте, побежал, а то меня ждут. Спасибо, пока», – завершил диалог тренер.

    • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
    • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
    • В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.

    Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6498

      САДЫЧОК 15 минут назад

      Черчесов-это самодур ! Ничего общего у него нет с тренером , а тем более сборной ! Чему может научить тип , который говорит о не правильных вопросах и под каким то углом ?!

      2
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      Рейтинг: +329

      TERMIK2142 31 минуту назад

      Ничего удивительного))))

      3
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      Рейтинг: +8217

      NewLife 36 минут назад

      Контракт подписан, деньги идут, и он просто не понимает для кого работает, для себя или для страны.

      3
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      Рейтинг: +1872

      prtcs > NewLife 1 минуту назад

      Семья живет а Австрии. А он патриот бабки имеет РОССИЮ

      0
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      Рейтинг: +20217

      silver29 46 минут назад

      Хм, звучит как пошли вы со своими ожиданиями, меня в кассе ждут, до новых позорных встреч ((((

      7
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      Рейтинг: +19661

      bset 52 минуты назад

      - Почему сборная проиграла?
      - Во-первых, у меня там шашлыки уже готовы. А во-вторых, я побежал, а то меня там ждут.

      3
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      Рейтинг: +5425

      vladik12 55 минут назад

      Шашлыки готовы, пора бежать, а то остынут.

      4
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      Рейтинг: +5416

      playsh 56 минут назад

      Неприкасаемый урод - пятиклассник,в СССР тебя за такое руководство,за такое качество игры близко к футболу не подпустили бы.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +27340

      oyabun > playsh 16 минут назад

      Не обижай пятиклассников )))

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