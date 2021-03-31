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  • Черчесов – в эфире «Матч ТВ»: «Все, давайте, побежал, меня ждут. Пока»

Черчесов – в эфире «Матч ТВ»: «Все, давайте, побежал, меня ждут. Пока»

31 марта 2021, 10:28
37

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вышел в прямой эфир «Матч ТВ» после отборочного матча ЧМ-2022 против Словакии (1:2). Он завершил интервью по собственной инициативе.

«Ладненько, все, давайте, побежал, а то меня ждут. Спасибо, пока», – завершил диалог тренер.

  • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
  • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
  • В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (37)
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Plyash
1617176628
Неприкасаемый урод - пятиклассник,в СССР тебя за такое руководство,за такое качество игры близко к футболу не подпустили бы.
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vladik12
1617176692
Шашлыки готовы, пора бежать, а то остынут.
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NewLife
1617177796
Контракт подписан, деньги идут, и он просто не понимает для кого работает, для себя или для страны.
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САДЫЧОК
1617179042
Черчесов-это самодур ! Ничего общего у него нет с тренером , а тем более сборной ! Чему может научить тип , который говорит о не правильных вопросах и под каким то углом ?!
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Январь 59
1617180092
Глобус Словакии меньше Ростовской области. Юг России благодатнейший регион для развития футбола. Тем не менее наши столицы упорно душат региональные школы футбола(что бы деньги от футбола не гуляли по России). Да я понимаю что деньги в кармане гораздо выше , нежели национальная гордость, но проигрывать командам такого уровня стыдно. Должно быть Очень стыдно! Тем не менее те кто у руля не стесняясь думают о своих прибылях и плевать хотели на национальную гордость
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Garrincha58
1617180272
побежал за премиальными ему некогда да и сказать нечего, если так облажался
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Fusballer
1617181253
В горах бараны с овцами ждут. Хотя ты если и смотаешься, то в Альпы.
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vla4839
1617185881
Правильно сказал тренер Словаков:"Главное дело в настрое команды". А наш Черчесов говорит:"Словаки были удачливие,они ничем не удивили.Им повезло".Вот в этих речах и "зарыта собака". С таким настроем наших и такой оценкой Черчесова , его действиями ничего хорошего не будет.Гнать его из сброрной!!!
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anjaneri
1617186355
Доктор Черч давно уже не в своей тарелке, когда же это поймут футьцбольные чиновники? Есть Валерио Карпос, есть Курбэн Бэрд, есть Лео СлуЦСКАй, есть дядюшка Сем, есть Черевча наконец, когда же прозреют в Минспорта и РФС??? Неужели надо ждать очевидного, когда Черчиль начнет рассказывать, какие оказались удачливые соперники РФ на ЧМ22?
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вальтер79
1617223969
ждут его в кассе рфс за премией побежал лысый гений футбола
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