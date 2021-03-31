Черчесов – в эфире «Матч ТВ»: «Все, давайте, побежал, меня ждут. Пока»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вышел в прямой эфир «Матч ТВ» после отборочного матча ЧМ-2022 против Словакии (1:2). Он завершил интервью по собственной инициативе.

«Ладненько, все, давайте, побежал, а то меня ждут. Спасибо, пока», – завершил диалог тренер.

Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.

Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.

В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.

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Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»