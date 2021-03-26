Отбор ЧМ-2022. Англия разгромила Сан-Марино, Венгрия и Польша забили шесть голов на двоих

Завершились три матча первого тура отбора к ЧМ-2022 в группе I.
Венгрия и Польша сыграли вничью, забив в ворота друг друга по три гола.
Англия разгромно победила Сан-Марино со счетом 5:0.
Албания на выезде минимально выиграла у Андорры.
Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа I
Голы: 1:0 – Салаи, 6; 2:0 – Салаи, 53; 2:1 – Пентек, 60; 2:2 – Йозвяк, 61; 3:2 – Орбан, 78; 3:3 – Левандовски, 83.
Удаление: Фиола, 90+4 – нет.
Англия – Сан-Марино – 5:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Уорд-Проус, 14; 2:0 – Калверт-Льюин, 21; 3:0 – Стерлинг, 31; 4:0 – Калверт-Льюин, 53; 5:0 – Уоткинс, 83.
Гол: 0:1 – Леньяни, 41.
Источник: «Бомбардир»