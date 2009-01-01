Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Отбор ЧМ-2022. Англия разгромила Сан-Марино, Венгрия и Польша забили шесть голов на двоих

    Завершились три матча первого тура отбора к ЧМ-2022 в группе I.

    Венгрия и Польша сыграли вничью, забив в ворота друг друга по три гола.

    Англия разгромно победила Сан-Марино со счетом 5:0.

    Албания на выезде минимально выиграла у Андорры.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа I

    Венгрия – Польша – 3:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Салаи, 6; 2:0 – Салаи, 53; 2:1 – Пентек, 60; 2:2 – Йозвяк, 61; 3:2 – Орбан, 78; 3:3 – Левандовски, 83.

    Удаление: Фиола, 90+4 – нет.

    Англия – Сан-Марино – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Уорд-Проус, 14; 2:0 – Калверт-Льюин, 21; 3:0 – Стерлинг, 31; 4:0 – Калверт-Льюин, 53; 5:0 – Уоткинс, 83.

    Андорра – Албания – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Леньяни, 41.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83786
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru