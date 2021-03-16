Роналду, Пепе и Фернандеш – в заявке сборной Португалии на матчи отбора к ЧМ-2022

Стал известен состав сборной Португалии на мартовские матчи отборочного турнира к ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
Вратарь: Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Антони Лопеш («Лион»), Руй Силва («Гранада»);
Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба – «Манчестер Сити»), Пепе («Порту»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Д), Седрик Соареш («Арсенал»), Домингуш Дуарте («Гранада»), Жозе Фонте («Лилль»), Нуну Мендеш («Спортинг»);
Полузащитники: Жоау Моутинью, Рубен Невеш (оба – «Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Жоау Палинья («Спортинг»), Ренату Саншеш («Лилль»), Сержиу Оливейра («Порту»);
Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафа Силва («Бенфика»), Андре Силва («Айнтрахт»).
- Португалия сыграет в марте с Азербайджаном, Сербией и Люксембургом.