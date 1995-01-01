Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Егоров: Черчесов требует вырезать слова о поправках в конституцию из готового интервью Арустамяну

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью комментатору Нобелю Арустамяну. По информации журналиста Сергея Егорова, тренер заблокировал выход интервью, потребовав вырезать слова о поправках в конституцию.

    «По моей информации, около 3 недель назад состоялось интервью Нобеля со Станиславом Черчесовым.

    При сверке тренер потребовал внести косметические (что было оговорено) и монтажно-смысловые (то есть вырезать вопросы-ответы, что не оговаривалось) правки. Правке (то есть полностью убрать вопрос-ответ) подверглись два вопроса-ответа.

    Поскольку это интервью смотрело уже куча людей в Доме футбола, и в тусовке о теме говорят с прошлого понедельника, не секрет, какие две темы предлагалось убрать автору.

    Первая – тема ютуба – смотрит ли его Черчесов, какие программы. Вторая – тема с поправками в конституцию, за которые прошлым летом агитировал главный тренер сборной.

    Нобель как автор интервью на эти две правки не идeт, потому что считает такое вмешательство в видос некорректным, и интервью, уже смонтированное, не выходит.

    Пока все идeт к тому, что интервью без этих двух тем не выйдет и будет большой скандал. Нобель снимал видос для своего канала, и тут через «Матч ТВ» не зайдeшь. Либо есть ещe один способ, но тут уже решать только Нобелю.

    Черчесов уже все решил», – написал Егоров в телеграм-канале.

    • Черчесов проголосовал за поправки в конституцию РФ.
    • Черчесов тренирует сборную России с 2016 года.
    • Под его руководством национальная команда пробилась в 1/4 финала ЧМ-2018.

    Baza: тренерский штаб Черчесова получает 20 миллионов премиальных за победу в товарищеских матчах

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:25
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3034

      Из Твери Леха 3 минуты назад

      А что такого Черчес сказал о поправках? Неужто критиковал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -47

      чаппай 21 минуту назад

      Черчесов - типичная совковая крыса путлеровского режима

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21079

      Боцман59rus 1 час назад

      Посмотрим есть ли стержень у армяна, если эскортница лишит его эфиров на своей помойке, то усатого возненавидит оставшиеся десять процентов населения России, хотя возможно это всего лишь дешёвый пиар, в любом случае накласть на обоих

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19769

      silver29 1 час назад

      Все эти агитаторы просто не уважаемые люди, нет им прощения ((((((

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83704
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru