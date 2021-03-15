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  • Егоров: Черчесов требует вырезать слова о поправках в конституцию из готового интервью Арустамяну

Егоров: Черчесов требует вырезать слова о поправках в конституцию из готового интервью Арустамяну

15 марта 2021, 16:25
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью комментатору Нобелю Арустамяну. По информации журналиста Сергея Егорова, тренер заблокировал выход интервью, потребовав вырезать слова о поправках в конституцию.

«По моей информации, около 3 недель назад состоялось интервью Нобеля со Станиславом Черчесовым.

При сверке тренер потребовал внести косметические (что было оговорено) и монтажно-смысловые (то есть вырезать вопросы-ответы, что не оговаривалось) правки. Правке (то есть полностью убрать вопрос-ответ) подверглись два вопроса-ответа.

Поскольку это интервью смотрело уже куча людей в Доме футбола, и в тусовке о теме говорят с прошлого понедельника, не секрет, какие две темы предлагалось убрать автору.

Первая – тема ютуба – смотрит ли его Черчесов, какие программы. Вторая – тема с поправками в конституцию, за которые прошлым летом агитировал главный тренер сборной.

Нобель как автор интервью на эти две правки не идeт, потому что считает такое вмешательство в видос некорректным, и интервью, уже смонтированное, не выходит.

Пока все идeт к тому, что интервью без этих двух тем не выйдет и будет большой скандал. Нобель снимал видос для своего канала, и тут через «Матч ТВ» не зайдeшь. Либо есть ещe один способ, но тут уже решать только Нобелю.

Черчесов уже все решил», – написал Егоров в телеграм-канале.

  • Черчесов проголосовал за поправки в конституцию РФ.
  • Черчесов тренирует сборную России с 2016 года.
  • Под его руководством национальная команда пробилась в 1/4 финала ЧМ-2018.

Baza: тренерский штаб Черчесова получает 20 миллионов премиальных за победу в товарищеских матчах

Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав Арустамян Нобель
Комментарии (14)
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Боцман59rus
1615815655
Посмотрим есть ли стержень у армяна, если эскортница лишит его эфиров на своей помойке, то усатого возненавидит оставшиеся десять процентов населения России, хотя возможно это всего лишь дешёвый пиар, в любом случае накласть на обоих
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Из Твери Леха
1615819613
А что такого Черчес сказал о поправках? Неужто критиковал?
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Nevsky_RU
1615820538
Черчес сутулый пёс походу)) Наверное взял бабло как остальная продажная шваль, пропиарил античеловеческие поправки. Потом во вью признал что торгует ртом, но в итоге усатый зассал))
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Viper for CSKA
1615820578
А я думал, что ему указания сверху спускают по поводу того, что говорить на темы государственного значения. Вряд-ли он там высказал недухоскрепную позицию. Так что ж, заднюю тогда врубать? Боится, что люди не поддержат его казённый патриотизм? Трусоват, похоже, несмотря на всю его спесь.
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Закат ЕдРа
1615820654
Стаса в утиль
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вальтер 79
1615821166
собака сутулая очканул))))
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Axe111
1615823203
Фу
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САДЫЧОК
1615825059
И такое Г.... у руля сборной ! Как ? Как , такое может быть в нормальном обществе ?!
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filosof sparty
1615832479
Ну то, что Стасик номенклатурщик, ясно давно
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rossonero666
1615853438
кто поддерживает едро и пуйло p i d a r a s ы будь они все прокляты
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