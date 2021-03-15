Егоров: Черчесов требует вырезать слова о поправках в конституцию из готового интервью Арустамяну

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью комментатору Нобелю Арустамяну. По информации журналиста Сергея Егорова, тренер заблокировал выход интервью, потребовав вырезать слова о поправках в конституцию.

«По моей информации, около 3 недель назад состоялось интервью Нобеля со Станиславом Черчесовым.

При сверке тренер потребовал внести косметические (что было оговорено) и монтажно-смысловые (то есть вырезать вопросы-ответы, что не оговаривалось) правки. Правке (то есть полностью убрать вопрос-ответ) подверглись два вопроса-ответа.

Поскольку это интервью смотрело уже куча людей в Доме футбола, и в тусовке о теме говорят с прошлого понедельника, не секрет, какие две темы предлагалось убрать автору.

Первая – тема ютуба – смотрит ли его Черчесов, какие программы. Вторая – тема с поправками в конституцию, за которые прошлым летом агитировал главный тренер сборной.

Нобель как автор интервью на эти две правки не идeт, потому что считает такое вмешательство в видос некорректным, и интервью, уже смонтированное, не выходит.

Пока все идeт к тому, что интервью без этих двух тем не выйдет и будет большой скандал. Нобель снимал видос для своего канала, и тут через «Матч ТВ» не зайдeшь. Либо есть ещe один способ, но тут уже решать только Нобелю.

Черчесов уже все решил», – написал Егоров в телеграм-канале.

Черчесов проголосовал за поправки в конституцию РФ.

Черчесов тренирует сборную России с 2016 года.

Под его руководством национальная команда пробилась в 1/4 финала ЧМ-2018.

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