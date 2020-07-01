Черчесов проголосовал по поправкам в конституцию России

ммм, обожаю таких патриотов, забыл упомянуть дедов, неделимость и пр прелести
за отделение Кольского по-ва, нах не нужна такая Россиюшка
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поучаствовал в голосовании по поправкам в конституцию России.
«Для меня, как и каждого гражданина, сегодня важный день. Я свой выбор сделал. Радует, что в это не самое простое время все хорошо организовано. Наверное, первый раз в истории, что неделю можно голосовать любое время, поэтому здесь ажиотажа нет, хотя уже почти 60% проголосовали. Каждый должен сделать свой выбор, никого заставлять нельзя, но не хотел бы свою судьбу доверять кому-то», – заявил Черчесов.
- Специалист проголосовал на участке №1266, который расположился в здании технологического колледжа №24.