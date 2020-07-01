Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Черчесов проголосовал по поправкам в конституцию России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поучаствовал в голосовании по поправкам в конституцию России.

    «Для меня, как и каждого гражданина, сегодня важный день. Я свой выбор сделал. Радует, что в это не самое простое время все хорошо организовано. Наверное, первый раз в истории, что неделю можно голосовать любое время, поэтому здесь ажиотажа нет, хотя уже почти 60% проголосовали. Каждый должен сделать свой выбор, никого заставлять нельзя, но не хотел бы свою судьбу доверять кому-то», – заявил Черчесов.

    • Специалист проголосовал на участке №1266, который расположился в здании технологического колледжа №24.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:43
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +541

      elessar arnor 57 минут назад

      ммм, обожаю таких патриотов, забыл упомянуть дедов, неделимость и пр прелести

      за отделение Кольского по-ва, нах не нужна такая Россиюшка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11543

      vladimir-7 1 час назад

      Черчесов проголосовал в своем бывшем ПТУ, которое стало колледжем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4323

      САДЫЧОК 1 час назад

      Черчесов -живет за счет народа и народу втирает лапшу !

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77501
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru