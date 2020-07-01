Черчесов проголосовал по поправкам в конституцию России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поучаствовал в голосовании по поправкам в конституцию России.

«Для меня, как и каждого гражданина, сегодня важный день. Я свой выбор сделал. Радует, что в это не самое простое время все хорошо организовано. Наверное, первый раз в истории, что неделю можно голосовать любое время, поэтому здесь ажиотажа нет, хотя уже почти 60% проголосовали. Каждый должен сделать свой выбор, никого заставлять нельзя, но не хотел бы свою судьбу доверять кому-то», – заявил Черчесов.