Baza: тренерский штаб Черчесова получает 20 миллионов премиальных за победу в товарищеских матчах

Стала известна сумма премиальных, которую получает главный тренер сборной России Станислав Черчесов и его штаб за победы и ничьи в товарищеских матчах.

По информации Baza, победы в контрольных матчах приносят тренерскому штабу сборной 20 миллионов рублей, ничьи – порядка 10 миллионов. Часть суммы достаeтся главному тренеру, остальное делится на его помощников.

Сообщается, что перед ЧМ-2018 премиальные были ниже более чем в два раза: 9 миллионов рублей за победу и 4 миллиона – за ничью. Тренерский штаб Леонида Слуцкого получал по 5 миллионов рублей за аналогичные результаты.