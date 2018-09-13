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    Baza: тренерский штаб Черчесова получает 20 миллионов премиальных за победу в товарищеских матчах

    Стала известна сумма премиальных, которую получает главный тренер сборной России Станислав Черчесов и его штаб за победы и ничьи в товарищеских матчах.

    По информации Baza, победы в контрольных матчах приносят тренерскому штабу сборной 20 миллионов рублей, ничьи – порядка 10 миллионов. Часть суммы достаeтся главному тренеру, остальное делится на его помощников.

    Сообщается, что перед ЧМ-2018 премиальные были ниже более чем в два раза: 9 миллионов рублей за победу и 4 миллиона – за ничью. Тренерский штаб Леонида Слуцкого получал по 5 миллионов рублей за аналогичные результаты.

    • Черчесов тренирует сборную России с 2016 года.
    • Под его руководством национальная команда пробилась в 1/4 финала ЧМ-2018.

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    Источник: Baza

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии9
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      Рейтинг: +14258

      alarm 1 минуту назад

      на товарняках за рубежом часто по периметру поля идёт реклама нашей водки. я, конечно, не в курсе, сколько лямов стоит такое размещение, но, полагаю, этого хватает, чтобы оплачивать премию ССаЧа и его штаба.

      0
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      Рейтинг: +12262

      Garrincha58 7 минут назад

      пусть подавятся тв...ри

      2
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      Рейтинг: +7853

      NewLife 9 минут назад

      А тамбовский волк с голоду подыхает.

      2
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      Рейтинг: +5888

      серега кашин 15 минут назад

      и при этом еще и миллионы зп получают и не стыдно абрекам

      1
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      Рейтинг: +362

      99-й 23 минуты назад

      И при этом все равно постоянно про*бывают

      3
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      Рейтинг: +4676

      filosof sparty 38 минут назад

      Это шутка!????

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      Рейтинг: +11884

      JTherry > filosof sparty 7 минут назад

      философская))))

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      Рейтинг: +1714

      Алехсбургер. 39 минут назад

      Франшиза..
      если по нулям.
      А если по усам ,то жиза.

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      Рейтинг: +2548

      Kollljan 40 минут назад

      Вот как пилят бабло на футболе.

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