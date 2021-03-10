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  • Baza: тренерский штаб Черчесова получает 20 миллионов премиальных за победу в товарищеских матчах

Baza: тренерский штаб Черчесова получает 20 миллионов премиальных за победу в товарищеских матчах

10 марта 2021, 15:24
17

Стала известна сумма премиальных, которую получает главный тренер сборной России Станислав Черчесов и его штаб за победы и ничьи в товарищеских матчах.

По информации Baza, победы в контрольных матчах приносят тренерскому штабу сборной 20 миллионов рублей, ничьи – порядка 10 миллионов. Часть суммы достаeтся главному тренеру, остальное делится на его помощников.

Сообщается, что перед ЧМ-2018 премиальные были ниже более чем в два раза: 9 миллионов рублей за победу и 4 миллиона – за ничью. Тренерский штаб Леонида Слуцкого получал по 5 миллионов рублей за аналогичные результаты.

  • Черчесов тренирует сборную России с 2016 года.
  • Под его руководством национальная команда пробилась в 1/4 финала ЧМ-2018.

Источник: Baza
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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Kollljan
1615379660
Вот как пилят бабло на футболе.
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99-й
1615380634
И при этом все равно постоянно про*бывают
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серега кашин
1615381147
и при этом еще и миллионы зп получают и не стыдно абрекам
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NewLife
1615381486
А тамбовский волк с голоду подыхает.
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Garrincha58
1615381640
пусть подавятся тв...ри
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vladimir-7
1615382411
Победы в КОНТРОЛЬНЫХ матчах приносят тренерскому штабу сборной 20 миллионов рублей, поэтому Черчесов и выбирает слабые клубы для товарищеских матчей.
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Из Твери Леха
1615384238
Живут же люди.
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омск55
1615386742
гнать усатого поганой метлой
Ответить
Nevsky_RU
1615388632
Пздц... страна абсурдов... не зря пендосы нас неандертальцами с ядерной дубиной считают. В стране повсюду у власти неадекватные люди, а обыдлевшийся народ молчит и терпит. Лучше бы пару деревень газифицировали после победного товарняка. Да в чем вообще смысл платить за победу в тренировочном матче?))
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wobaekat
1615388962
Этим и объясняется то, что играем с шляпой всякой и не просматриваем молодежь. Бедные люди этой страны пашут, чтобы своими заработанными деньгами через налоги оплачивать ничьи сборной по 10 млн Чалова жаль. Да и Жирков бедолага, усатому не до экспериментов, лавэшечку надо мутить. Не товарищеский матч, а контрольный (чтоб хватило на дачу в Австрии).
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