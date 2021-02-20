Газизов – о «Тамбове»: «Если в бюджете заложили сумму на клуб, то куда она ушла?»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мыслями о ситуации с «Тамбовом».

«Я против того, чтобы с футбольной карты исчезали клубы. Недавно мы встречались в Турции с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым и с теплом вспоминали «Амкар». Это ближайшие соседи. Это был удар даже по «Уфе», потому что там болельщики дружат всегда, и игроки поддерживали хорошие отношения. Мне кажется, футбольное сообщество должно поддерживать клубы и спрашивать с тех, кто обещает деньги.

Ковидная ситуация? Если ты в бюджете заложил эту сумму, то куда, получается, она ушла? Когда «Амкар» убирали, там был губернатор, который сказал: «Вы знаете, мы «Амкар» убираем, но зато все деньги отдадим в детский футбол». Полнейшая профанация. Где детский футбол в Перми, где теперь «Амкар»? И что? Это все разговоры в пользу ситуаций, которые мне непонятны», – сказал Газизов.

В четверг РФС подтвердил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21.

Клубу помог частный инвестор не из Тамбовской области.

Благодаря этому тамбовчанам разблокируют счета и временно снимут запрет на обновление заявки.

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