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    Газизов – о «Тамбове»: «Если в бюджете заложили сумму на клуб, то куда она ушла?»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мыслями о ситуации с «Тамбовом».

    «Я против того, чтобы с футбольной карты исчезали клубы. Недавно мы встречались в Турции с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым и с теплом вспоминали «Амкар». Это ближайшие соседи. Это был удар даже по «Уфе», потому что там болельщики дружат всегда, и игроки поддерживали хорошие отношения. Мне кажется, футбольное сообщество должно поддерживать клубы и спрашивать с тех, кто обещает деньги.

    Ковидная ситуация? Если ты в бюджете заложил эту сумму, то куда, получается, она ушла? Когда «Амкар» убирали, там был губернатор, который сказал: «Вы знаете, мы «Амкар» убираем, но зато все деньги отдадим в детский футбол». Полнейшая профанация. Где детский футбол в Перми, где теперь «Амкар»? И что? Это все разговоры в пользу ситуаций, которые мне непонятны», – сказал Газизов.

    • В четверг РФС подтвердил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21.
    • Клубу помог частный инвестор не из Тамбовской области.
    • Благодаря этому тамбовчанам разблокируют счета и временно снимут запрет на обновление заявки.

    Газизов: «Шел в «Спартак» за титулом, но мозгов не хватило»

    Газизов: «Рад, что Кокорин ушел в другой чемпионат»

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +444

      SuperNils 58 минут назад

      А откуда по городу дорогущие джипы ездят? А особняки трёхэтажные кто строит? Явно не работяги с завода.

      0
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      Рейтинг: +2306

      Nerlinger 1 час назад

      На очередной дворец

      0
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      Рейтинг: +8297

      Hektor 84 2 часа назад

      Где деньги надо спросить у руководства фк Тамбов которое наворотило столько долгов!

      0
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      Рейтинг: +9832

      paracetamol 3 часа назад

      Куда она ушла? Да туда же, что и в свинарнике!

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