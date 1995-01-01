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    Газизов: «Шел в «Спартак» за титулом, но мозгов не хватило»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопросы о своем уходе из московского клуба.

    – Я благодарен Леониду Арнольдовичу [Федуну] за то, что он меня отпустил из «Спартака».

    – А, то есть вы в плену были?

    – Нет, он меня отпустил, сказал: «Все, ладно. Если ты так не можешь работать, давай разойдемся». И это было правильно.

    – А зачем сам Федун довел до такого состояния?

    – Ну слушайте... Люди решили работать, работали-работали, потом видят, что что-то не так. Сели, поговорили, руки пожали – и все. Это нормально.

    – Какой главный вывод вы сделали?

    – Ну наконец-то я был на первом месте, это самое было важное. Я поэтому и шел в «Спартак» – быть ближе к титулам, завоевать титул. Но до конца у меня не получилось, по ряду причин.

    – Давайте с причинами разберемся. Вы видите уже их, можете назвать?

    – Наверное, мозгов у меня не хватило, давайте так будем считать.

    – Это мозги футбольные или...?

    – Ну вообще мозги. Я же говорю, я шел за титулом, у меня это не получилось, поэтому, значит, могу сказать, что у меня не хватило мозгов. Ушел, когда были на первом месте. Ну не выдержал, значит. Могу гордо сказать, я считаю, если менеджер не принимает решения, не несет ответственности – он не в футболе, он там просто существует.

    Я живу футболом. Я считаю, если футбольный менеджер принимает решения, он должен за это нести ответственность – за результат, за деньги, за определенные процессы. А когда это коллективные решения – это не по мне.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии11
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      Рейтинг: +185

      Я Памятник Себе 1 час назад

      Не тот клуб выбрал для титулов. ))))

      2
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      Рейтинг: +3647

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Если у получившего 100 миллионов за увольнение и вдруг "мозгов не хватило", то как быть ста миллионам россиян? Как жить дальше с этой информацией, г-н Газизов?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7573

      NewLife 1 час назад

      Хотел сказать: шел за шерстью, а вернулся стриженный. Но учитывая размер отступных, это было бы совсем неверно. Скорее Федуна постриг.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6548

      Puddle 2 часа назад

      У любого, кто идет в спортаг, мозгов не хватает! Шашлык Газизов не единственный! Бугага

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8833

      Литейный4 2 часа назад

      Вляпался Газисов в свинарник. Теперь не отмоется. Да ещё эта брошенная перчатка в сторону Зенита насмешила всю страну. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +3317

      ziborock > Литейный4 2 часа назад

      А вы уже чемпионы?! Хотя судя по "вашим" людям во всех структурах можно сказать что "ДА"! Лига Чемпионов только показывает весь уровень "дырявого" фрегата!))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +3528

      mopecekca > ziborock 1 час назад

      браво!

      1
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      Рейтинг: -1161

      alarm_иг > ziborock 43 минуты назад

      Ну у них в питоре не только фрегат, но и все они дырявые. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19200

      bset 2 часа назад

      Получить при увольнении 100 миллионов рублей и говорить, что мозгов не хватило. Всего хватило. Вон как обогатился. Большинству надо 100 лет работать, чтобы такую сумму заработать, а тут всего полгода потратил.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5177

      порт 2 часа назад

      По дороге решил отказаться от титулов, а приобрести Кокорина с Уруновым.

      3
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      Рейтинг: +45241

      portero > порт 1 час назад

      Наверное небольшая прибавка в жалованию...
      Неплохо Газизов поработал, хватило мозга деньжат срубить...

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