Газизов: «Шел в «Спартак» за титулом, но мозгов не хватило»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопросы о своем уходе из московского клуба.

– Я благодарен Леониду Арнольдовичу [Федуну] за то, что он меня отпустил из «Спартака».

– А, то есть вы в плену были?

– Нет, он меня отпустил, сказал: «Все, ладно. Если ты так не можешь работать, давай разойдемся». И это было правильно.

– А зачем сам Федун довел до такого состояния?

– Ну слушайте... Люди решили работать, работали-работали, потом видят, что что-то не так. Сели, поговорили, руки пожали – и все. Это нормально.

– Какой главный вывод вы сделали?

– Ну наконец-то я был на первом месте, это самое было важное. Я поэтому и шел в «Спартак» – быть ближе к титулам, завоевать титул. Но до конца у меня не получилось, по ряду причин.

– Давайте с причинами разберемся. Вы видите уже их, можете назвать?

– Наверное, мозгов у меня не хватило, давайте так будем считать.

– Это мозги футбольные или...?

– Ну вообще мозги. Я же говорю, я шел за титулом, у меня это не получилось, поэтому, значит, могу сказать, что у меня не хватило мозгов. Ушел, когда были на первом месте. Ну не выдержал, значит. Могу гордо сказать, я считаю, если менеджер не принимает решения, не несет ответственности – он не в футболе, он там просто существует.

Я живу футболом. Я считаю, если футбольный менеджер принимает решения, он должен за это нести ответственность – за результат, за деньги, за определенные процессы. А когда это коллективные решения – это не по мне.