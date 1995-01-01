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    Газизов: «Рад, что Кокорин ушел в другой чемпионат»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о форварде Александре Кокорине, а также рассказал о своем отношении к его уходу в «Фиорентину».

    «У меня всегда была уверенность в его футбольных качествах. Мало того, после того как у нас произошли определенные переговоры с ним, в его человеческих качествах я убедился еще больше.

    То, что сделал он, и как мы с ним договаривались, показало, что он парень, который... Ну, например, я вам скажу: тюрьма для него очень много решила. Это я увидел как человек, как менеджер, поэтому сомнений у меня не было.

    Мало того, я очень рад, что он ушел в другой чемпионат. Для него, наверное, сейчас тяжело показать свой уровень в России. Почему? Потому что все уже знают, кто он, его футбольные качества. Поэтому мы будем держать за него кулачки. Для нас для всех важно, чтобы он заиграл, чтобы забивал голы и был в сборной», – сказал Газизов.

    • «Фиорентина» в январе купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт с ним подписан до июня 2024 года.
    • В составе новой команде россиянин принял участие в одном матче.

    Газизов: «Шел в «Спартак» за титулом, но мозгов не хватило»

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6941

      Сильвербой 24 минуты назад

      А мы как рады! Узбека сплавят вот-вот и будет огонь!

      0
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      Рейтинг: +20600

      Боцман59rus 24 минуты назад

      Там вся Италия на спине от хохота, а это чучело доказывает какой чудо манагер. Сиди там у себя в Башкирии и не высовывайся, гений трансферный и пастуха своего забери, вместе с модными тапочками

      -2
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      Рейтинг: +15631

      vladimir-7 53 минуты назад

      Может быть сегодня выпустят, хотя бы в замену.

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      Рейтинг: +8833

      Литейный4 54 минуты назад

      Вся страна угорала от брошенной Газизовым из свинарни перчатки в сторону Зенита. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2384

      lordmrv > Литейный4 39 минут назад

      часто повторяешься.

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