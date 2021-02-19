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Газизов: «Рад, что Кокорин ушел в другой чемпионат»

19 февраля 2021, 18:46
12

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о форварде Александре Кокорине, а также рассказал о своем отношении к его уходу в «Фиорентину».

«У меня всегда была уверенность в его футбольных качествах. Мало того, после того как у нас произошли определенные переговоры с ним, в его человеческих качествах я убедился еще больше.

То, что сделал он, и как мы с ним договаривались, показало, что он парень, который... Ну, например, я вам скажу: тюрьма для него очень много решила. Это я увидел как человек, как менеджер, поэтому сомнений у меня не было.

Мало того, я очень рад, что он ушел в другой чемпионат. Для него, наверное, сейчас тяжело показать свой уровень в России. Почему? Потому что все уже знают, кто он, его футбольные качества. Поэтому мы будем держать за него кулачки. Для нас для всех важно, чтобы он заиграл, чтобы забивал голы и был в сборной», – сказал Газизов.

  • «Фиорентина» в январе купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • Контракт с ним подписан до июня 2024 года.
  • В составе новой команде россиянин принял участие в одном матче.

Газизов: «Шел в «Спартак» за титулом, но мозгов не хватило»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Кокорин Александр Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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vladimir-7
1613750267
Может быть сегодня выпустят, хотя бы в замену.
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Боцман59rus
1613752008
Там вся Италия на спине от хохота, а это чучело доказывает какой чудо манагер. Сиди там у себя в Башкирии и не высовывайся, гений трансферный и пастуха своего забери, вместе с модными тапочками
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Сильвербой
1613752051
А мы как рады! Узбека сплавят вот-вот и будет огонь!
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Hektor 84
1613755547
Распаренное бревно твой кокошка! Без титулов и достижений. Про него поговорку умные люди придумали: " есть что вспомнить, а внукам рассказать нечего. " Одни гульки, драки, *****, пьянки, скандалы. И то епт драться кинулся на метрового корешку, сомнительное достижение. Вот если бы он со стулом кинулся на толпу кавказцев и потом вышел из кофемании живым и на двух ногах, вот это было бы достижение!!! А так понторез корявый, ни грамма уважения к нему.
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slavа0508
1613762494
Ушёл то ушёл но и дальше теперь в Италии продолжает на лавке сидеть,здорово у него это получается то на лавке сидит то в СИЗО,,,,,,,а играть то начнёт ли????
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Вомбат
1613766036
Заиграл? Кокорин? В серии А? И за сборную? Газизов, очнись! 2012 год прошел давно. Кокорин не из Динамо Силкина ушел в Фиорентину, а из Спартака Тедеско. Ты же недавно сам там работал. Ты уже забыл? Был бы я хейтером Спартака, я бы написал, что даже кратковременное пребывание в Спартаке пагубно действует на мозги даже вроде бы неглупых людей. Но я не хейтер, и потому скажу наоборот: не зря Газизов давеча признался, чего ему в Спартаке не хватило. Честный человек.
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нейтральныйкакникто
1613786741
После всего прочитанного возникает вопрос : Газизов - адекватный человек , менеджер? И такие СПЕЦЫ рулят в росс. футболе, а потом все удивляются- почему Россия в Ж..е
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zigbert
1613825860
Да пусть играет. Спартак с его продажей только выиграл. Только вот мешают ему постоянные болячки и он вынужден сидеть в запасе. Фиорентина наверняка знала о его проблемах но видимо на что то рассчитывает.
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