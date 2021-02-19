Газизов: «Рад, что Кокорин ушел в другой чемпионат»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о форварде Александре Кокорине, а также рассказал о своем отношении к его уходу в «Фиорентину».

«У меня всегда была уверенность в его футбольных качествах. Мало того, после того как у нас произошли определенные переговоры с ним, в его человеческих качествах я убедился еще больше.

То, что сделал он, и как мы с ним договаривались, показало, что он парень, который... Ну, например, я вам скажу: тюрьма для него очень много решила. Это я увидел как человек, как менеджер, поэтому сомнений у меня не было.

Мало того, я очень рад, что он ушел в другой чемпионат. Для него, наверное, сейчас тяжело показать свой уровень в России. Почему? Потому что все уже знают, кто он, его футбольные качества. Поэтому мы будем держать за него кулачки. Для нас для всех важно, чтобы он заиграл, чтобы забивал голы и был в сборной», – сказал Газизов.

«Фиорентина» в январе купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Контракт с ним подписан до июня 2024 года.

В составе новой команде россиянин принял участие в одном матче.

Газизов: «Шел в «Спартак» за титулом, но мозгов не хватило»