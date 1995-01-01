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    Football Italia: «Барселона», «Реал», «Милан» и «Арсенал» – в числе 15 постоянных участников Суперлиги

    Европейские топ-клубы готовы бросить вызов ФИФА и УЕФА и намерены запустить Суперлигу с сезона-2022/23. Каждый из участников будет гарантированно получать 350 миллионов евро в год.

    Турнир будет рассчитан на 20 команд. 15 клубов станут постоянными участниками Суперлиги. Это «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона», «Реал», «Бавария», «Боруссия» Д и «ПСЖ».

    По информации Football Italia, команды будут разбиты на две группы по 10 команд. Клубы, занявшие места в топ-4 в каждой из групп, сыграют друг с другом в плей-офф.

    Ранее ФИФА и УЕФА в совместном заявлении объявили, что участники Суперлиги не смогут выступать в турнирах под своей эгидой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2442

      _Marqella_ 2 минуты назад

      6 клубов из Англии, не многовато?? Пригласили бы Зенит туда....))

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      Рейтинг: +5719

      серега кашин 21 минуту назад

      запустят и уефа и фифа с этим придется мириться т.к без элиты их соревнования потеряют всеобщий интерес

      1
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      Рейтинг: +2537

      Бомбардиръ > серега кашин 1 минуту назад

      А в хоккее всё это давно уже привычно. Что НХЛ (игнорируют ЧМ) , а что КХЛ (игнорируют ЛЧ). И никаких санкций к ним со стороны хоккейных федераций не последовало)

      0
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      Рейтинг: +6932

      FanatSerj 41 минуту назад

      Интересный будет замес если не засцут.
      Ещё подбор интересный, Арсенал, Челси а по чему не тот же Лестер, хотя это вопрос риторический ))

      1
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      Рейтинг: +953

      mig28 56 минут назад

      Лига чемпионов потеряет статусность, да и интерес к ней упадёт.
      Лично я не хотел бы, чтоб эта суперлига образовалась

      0
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      Рейтинг: +2537

      Бомбардиръ 56 минут назад

      Ну, им роскошествовать куда лучше, чем быть каким-нибудь чемпионом с финансовыми трудностями)

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      Рейтинг: +2650

      absent32 1 час назад

      ну и помрет эта суперлига!!! а с ней и загнется какой нибудь клуб!

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