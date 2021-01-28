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  • Football Italia: «Барселона», «Реал», «Милан» и «Арсенал» – в числе 15 постоянных участников Суперлиги

Football Italia: «Барселона», «Реал», «Милан» и «Арсенал» – в числе 15 постоянных участников Суперлиги

28 января 2021, 15:33
15

Европейские топ-клубы готовы бросить вызов ФИФА и УЕФА и намерены запустить Суперлигу с сезона-2022/23. Каждый из участников будет гарантированно получать 350 миллионов евро в год.

Турнир будет рассчитан на 20 команд. 15 клубов станут постоянными участниками Суперлиги. Это «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона», «Реал», «Бавария», «Боруссия» Д и «ПСЖ».

По информации Football Italia, команды будут разбиты на две группы по 10 команд. Клубы, занявшие места в топ-4 в каждой из групп, сыграют друг с другом в плей-офф.

Ранее ФИФА и УЕФА в совместном заявлении объявили, что участники Суперлиги не смогут выступать в турнирах под своей эгидой.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Арсенал Челси Ливерпуль Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Интер Милан Ювентус Атлетико Барселона Реал Бавария Боруссия Д ПСЖ
Комментарии (15)
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absent32
1611837711
ну и помрет эта суперлига!!! а с ней и загнется какой нибудь клуб!
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mig28
1611838646
Лига чемпионов потеряет статусность, да и интерес к ней упадёт. Лично я не хотел бы, чтоб эта суперлига образовалась
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FanatSerj
1611839571
Интересный будет замес если не засцут. Ещё подбор интересный, Арсенал, Челси а по чему не тот же Лестер, хотя это вопрос риторический ))
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_Marqella_
1611841869
6 клубов из Англии, не многовато?? Пригласили бы Зенит туда....))
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erma
1611845383
Я слышал, что в ответ Зенит будет создавать свою суперлигу: Зенит, Тосно и Динамо Санкт Петербург.
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99-й
1611845431
Вот еслибы без "неприкасаемых" с отбором по спортивному принципу ( к примеру за 3-4 новых места боролись бы в плэй офф чемпионы всех чемпионатов) может и интересно было бы, а так говно какое-то получается
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JI e x a
1611852950
Т.е. они будут играть только между собой, нигде больше не участвуя? Ну и в чём смысл? Одни и те же клубы каждый год играют между собой... Мда...
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DeStar
1611860392
в подборке клубов ничего нового, шестерка апл, из италии юве, более менее интер и просто знаменитый милан и так далее. Я когда с друзьями в фифу играю буквально те же 15 клубов и оставляю,правда вместо милана обычно наполи берем в рандом клубов. а так все точь в точь. Только по факту арсенал днина, и странно, что в таком " чемпионате", будет 6 клубов апл, 1 из франции, 2 из германии..
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Hektor 84
1611866554
Кто этот бред придумал?
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_MATRIX_
1612045440
Теряется весь смысл футбола, когда остается междусобойчик из 15 клубов. Суть как раз таки состоит в том, что даже у относительно слабых клубов есть шанс побороться за кубок. Лучше бы подумали над тем, как сделать Суперлигу путем объединения ЛЧ и ЛЕ в один-единый европейский мегатурнир, где был бы один настоящий чемпион.
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