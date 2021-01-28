Football Italia: «Барселона», «Реал», «Милан» и «Арсенал» – в числе 15 постоянных участников Суперлиги

Европейские топ-клубы готовы бросить вызов ФИФА и УЕФА и намерены запустить Суперлигу с сезона-2022/23. Каждый из участников будет гарантированно получать 350 миллионов евро в год.

Турнир будет рассчитан на 20 команд. 15 клубов станут постоянными участниками Суперлиги. Это «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона», «Реал», «Бавария», «Боруссия» Д и «ПСЖ».

По информации Football Italia, команды будут разбиты на две группы по 10 команд. Клубы, занявшие места в топ-4 в каждой из групп, сыграют друг с другом в плей-офф.

Ранее ФИФА и УЕФА в совместном заявлении объявили, что участники Суперлиги не смогут выступать в турнирах под своей эгидой.