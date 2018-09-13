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    Участники Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА

    ФИФА и УЕФА совместно с пятью другими конфедерациями выступило с заявлением относительно создания закрытой европейской Суперлиги.

    «В свете недавних спекуляций в СМИ на тему создания закрытой европейской «Суперлиги» некоторыми европейскими клубами, ФИФА и шесть конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, КФО и УЕФА) хотели бы вновь повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни какой-либо конфедерацией.

    Следовательно, любой клуб или игрок, участвующий в таком соревновании, не будут допущены к участию в любых соревнованиях под эгидой ФИФА или соответствующей ей конфедерацией.

    Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующими органами на их соответствующем уровне, ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном уровне.

    В этом отношении конфедерации признают клубный чемпионат мира ФИФА в его нынешнем и новом формате единственным всемирным клубным соревнованием, в то время как ФИФА признает клубные соревнования, организованные конфедерациями, единственными клубными континентальными соревнованиями», – говорится в заявлении ФИФА.

    • Под эгидой ФИФА проводятся чемпионат мира, Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира.
    • Под эгидой УЕФА проходит чемпионат Европы, Лига чемпионов и Лига Европы.

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    Источник: сайт ФИФА

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