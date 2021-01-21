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  • Участники Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА

Участники Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА

21 января 2021, 15:55
6

ФИФА и УЕФА совместно с пятью другими конфедерациями выступило с заявлением относительно создания закрытой европейской Суперлиги.

«В свете недавних спекуляций в СМИ на тему создания закрытой европейской «Суперлиги» некоторыми европейскими клубами, ФИФА и шесть конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, КФО и УЕФА) хотели бы вновь повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни какой-либо конфедерацией.

Следовательно, любой клуб или игрок, участвующий в таком соревновании, не будут допущены к участию в любых соревнованиях под эгидой ФИФА или соответствующей ей конфедерацией.

Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующими органами на их соответствующем уровне, ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном уровне.

В этом отношении конфедерации признают клубный чемпионат мира ФИФА в его нынешнем и новом формате единственным всемирным клубным соревнованием, в то время как ФИФА признает клубные соревнования, организованные конфедерациями, единственными клубными континентальными соревнованиями», – говорится в заявлении ФИФА.

  • Под эгидой ФИФА проводятся чемпионат мира, Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира.
  • Под эгидой УЕФА проходит чемпионат Европы, Лига чемпионов и Лига Европы.

Источник: сайт ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Лига чемпионов Весь мир
Комментарии (6)
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Hektor 84
1611237389
Суперлига это бред. Шаг в ни куда.
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BRO_football
1611237598
Суперлига? Я уж поначалу подумал, что ФИФА чем-то не угодил чемпионат Турции)))
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Ганнибал Лектор
1611239531
Ясное дело, кто ж такие бабки добровольно отдаст?
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Патриотическая свинья
1611243240
Надо делать суперлигу!
Ответить
Cules2013
1611247754
ожидаемо. прикольно, что даже ФИФА включились, т.е. если бы потерю ЛЧ клубы пережили бы без проблем, возможно, даже больше зарабатывая именно в СуперЛиге. Но вот бан на ЧМ и ЧЕ, выступления за сборные - это удар под дых. Игроки сами, в первую очередь, на такое не пойдут. Хотя, есть ощущение, что найдут компромисс - например, клубы будут платить определённый процент от доходов в СуперЛиге, чтобы "купить" разрешение играть в турнирах ФИФА.
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Алекс636363
1612390454
суперлига - это гибель спортивного принципа
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