Участники Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА

ФИФА и УЕФА совместно с пятью другими конфедерациями выступило с заявлением относительно создания закрытой европейской Суперлиги.

«В свете недавних спекуляций в СМИ на тему создания закрытой европейской «Суперлиги» некоторыми европейскими клубами, ФИФА и шесть конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, КФО и УЕФА) хотели бы вновь повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни какой-либо конфедерацией.

Следовательно, любой клуб или игрок, участвующий в таком соревновании, не будут допущены к участию в любых соревнованиях под эгидой ФИФА или соответствующей ей конфедерацией.

Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующими органами на их соответствующем уровне, ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном уровне.

В этом отношении конфедерации признают клубный чемпионат мира ФИФА в его нынешнем и новом формате единственным всемирным клубным соревнованием, в то время как ФИФА признает клубные соревнования, организованные конфедерациями, единственными клубными континентальными соревнованиями», – говорится в заявлении ФИФА.