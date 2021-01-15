«Ахмат»: «Наш ютуб-канал заблокирован без каких-либо оснований»

«Ахмат» отреагировал на блокировку своего официального канала на видеохостинге ютуб.
«Дорогие друзья! Как вы наверное уже слышали, наш канал в ютубе заблокирован, без каких-либо оснований.
К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола.
Эту информацию вы, как получали, так и будете получать в полном объeме. Любите футбол, болейте только им!» – говорится в заявлении грозненского клуба.
- Ютуб-канал «Ахмата» заблокировали из-за санкций, введенных в декабре Министерством финансов США.
- Команда по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Официальный сайт «Ахмата»