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    «Ахмат»: «Наш ютуб-канал заблокирован без каких-либо оснований»

    «Ахмат» отреагировал на блокировку своего официального канала на видеохостинге ютуб.

    «Дорогие друзья! Как вы наверное уже слышали, наш канал в ютубе заблокирован, без каких-либо оснований.

    К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола.

    Эту информацию вы, как получали, так и будете получать в полном объeме. Любите футбол, болейте только им!» – говорится в заявлении грозненского клуба.

    • Ютуб-канал «Ахмата» заблокировали из-за санкций, введенных в декабре Министерством финансов США.
    • Команда по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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