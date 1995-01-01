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    Минфин США ввел санкции против «Ахмата»

    Футбольный клуб «Ахмат» попал под санкции со стороны США.

    Американский Минфин ввел ограничительные меры в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его активов и организаций, связанным с ним.

    К последней категории относится грозненская команда, занимающая восьмое место в текущем розыгрыше РПЛ по итогам 17 туров.

    По мнению властей США, Кадыров причастен к нарушениям прав человека и убийству оппозиционера Бориса Немцова зимой 2015 года.

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    Источник: Официальный сайт Министерства финансов США

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4509

      playsh 2 минуты назад

      Когда писать научитесь без ошибок?
      "Минфин США ввёл санкции"... ну и дальше по тексту.
      А теперь расшифруем - "Министерство США(оно) ввёл санкции..".
      Или всё-таки,"Минфин США ввело санкции..."?
      Не делайте сокращения,если русский язык вам неведом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1306

      Fusballer 2 минуты назад

      С таким названием не удивительно. Был бы Тереком - может и не было бы санкций.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -55

      American-Patriot 21 минуту назад

      Байден - наш, скоро эти санкции цветочками покажутся.

      -1
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      Рейтинг: +2304

      Кузьмич на трибуне > American-Patriot 10 минут назад

      А что будете делать, когда Трамп-наш и Байден-ваш, приведут страну к гражданской войне, а что будете делать , когда НЕ-Г-Ры вас не на одно колено, а раком поставят? Скоро Нег-ры в америке заставят всех белых сосать прямо на улице, вот тогда и посмотрим, кому какие санкции нужны. Вас при-дур-ков уже не-гры на колено поставили , и вы просите у них пощады, скоро они расстегнут шеринки , вот тогда и будут вам цветочки, букетики и клумбочки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1203

      ySS 35 минут назад

      Повод подкинуть Рамзану деньжат, как попавшему под санкции...

      3
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      ...
      Рейтинг: +1306

      Fusballer > ySS 1 минуту назад

      И судить менее строго. Может даже фейр-плэй в этом сезоне выиграют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1912

      kazak161 39 минут назад

      США уже из пальца санкции высасывают, но это пока а скоро уже будут не из пальца!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2303

      AZ 53 минуты назад

      да и РПЛ нужно охмат этот снять с турнира, и санкции наложить... Кроме конфликтов - ничего нет, с этой "командой"

      4
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      Рейтинг: +3807

      Cleaner 58 минут назад

      Как же задолбали эти америкосы. Дебилоиды. Ну ничего, АФРОАМЕРИКАНЦЫ СШУ скоро развалят на штаты и штат против штата будет санкции вводить.

      -3
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      Рейтинг: +763

      Бестолковый 1 час назад

      Если Кадыров действительно причастен к убийствам, то почему нет??? Коли отечественное правосудие бездействует. У Ахмата кстати финансирование странноватое, какие-то фонды с непонятными источниками. Без Путина Кадырову тяжко будет, так что топить за него он всегда будет. Рука руку моет.

      1
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      Рейтинг: +3807

      Cleaner > Бестолковый 57 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ДО-КА-ЖИ! А потом вводи санкции.

      -5
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      Рейтинг: +10935

      Cules2013 1 час назад

      ну хоть обоснование логичное, а то сама новость просто смешно звучит

      2
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      Рейтинг: +2304

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Нужно ввести санкции против хоккейного клуба -Вашингтон. За то что Вашингтон ввёл санкции против Ахмата. И не надо смотреть , что в этой команде играет Овечкин-он гражданин США,

      0
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      ...
      Рейтинг: +4578

      filosof sparty > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Ты лучше задумайся почему он гражданин США!???

      3
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      Рейтинг: +2304

      Кузьмич на трибуне > filosof sparty 21 минуту назад

      А мне по барабану , почему он поменял Родину. Овечкин в России только пиарится может, рекламой банка, Командой Путина, а как играть за Россию, сразу то у него финал Стенли, то с такими игроками трудно играть, Ха ха - ему трудно? Он в штатах лучший среди лучших. Оне российский хоккеист, он американский хоккеист-русского происхождения. Он звезда Америки , а не России, и ему как до луны пешком до славы Харламова, Викулова, Петрова, Михайлова, Мальцева, Кузькина, Рагулина. Плевал я с высокой колокольни на его достижения в Америке. Американский хоккей , как и весь американский спорт мне не интересен. Нравится тебе любуйся, а меня избавь от это блевотины. И помни, что Овечкин гражданин Америки и его дети и внуки будут смотреть на твоих детей и внуков сквозь прицел оружия и через радары направленных на тебя ракет. Радуйся и далее.

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