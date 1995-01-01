Минфин США ввел санкции против «Ахмата»

Футбольный клуб «Ахмат» попал под санкции со стороны США.

Американский Минфин ввел ограничительные меры в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его активов и организаций, связанным с ним.

К последней категории относится грозненская команда, занимающая восьмое место в текущем розыгрыше РПЛ по итогам 17 туров.

По мнению властей США, Кадыров причастен к нарушениям прав человека и убийству оппозиционера Бориса Немцова зимой 2015 года.