Минфин США ввел санкции против «Ахмата»

Когда писать научитесь без ошибок?
"Минфин США ввёл санкции"... ну и дальше по тексту.
А теперь расшифруем - "Министерство США(оно) ввёл санкции..".
Или всё-таки,"Минфин США ввело санкции..."?
Не делайте сокращения,если русский язык вам неведом.
Футбольный клуб «Ахмат» попал под санкции со стороны США.
Американский Минфин ввел ограничительные меры в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его активов и организаций, связанным с ним.
К последней категории относится грозненская команда, занимающая восьмое место в текущем розыгрыше РПЛ по итогам 17 туров.
По мнению властей США, Кадыров причастен к нарушениям прав человека и убийству оппозиционера Бориса Немцова зимой 2015 года.