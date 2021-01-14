Tuttomercatoweb: «Унион» хочет арендовать Гайча

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перебраться в Бундеслигу в зимнее трансферное окно.
21-летний форвард попал в сферу интересов «Униона». Сообщается, что берлинский клуб хочет арендовать аргентинца.
- Ранее Taka Gazete сообщала, что «Трабзонспор» сделал ЦСКА официальное предложение по Гайчу.
- Форвард хочет сменить команду, чтобы получать регулярную игровую практику и летом поехать на Олимпиаду в составе сборной Аргентины.
- ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» в августе 2020 года за 8,5 миллиона евро.
- Нападающий не забил ни одного гола в 13 матчах РПЛ.
Источник: Tuttomercatoweb
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