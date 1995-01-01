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    Tuttomercatoweb: «Унион» хочет арендовать Гайча

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перебраться в Бундеслигу в зимнее трансферное окно.

    21-летний форвард попал в сферу интересов «Униона». Сообщается, что берлинский клуб хочет арендовать аргентинца.

    • Ранее Taka Gazete сообщала, что «Трабзонспор» сделал ЦСКА официальное предложение по Гайчу.
    • Форвард хочет сменить команду, чтобы получать регулярную игровую практику и летом поехать на Олимпиаду в составе сборной Аргентины.
    • ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» в августе 2020 года за 8,5 миллиона евро.
    • Нападающий не забил ни одного гола в 13 матчах РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3479

      InterMilLano1908 2 часа назад

      чет там и так нападающих куча

      1
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      Рейтинг: +5631

      серега кашин 2 часа назад

      ну мимо олимпиады он скорее всего пролетит

      1
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      Рейтинг: +14834

      vladimir-7 > серега кашин 1 час назад

      Да на счет олимпиады, это скорее для повышения ценника и, просто, возвеличивание Гайча его агентом.

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