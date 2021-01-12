Taka Gazete: «Трабзонспор» сделал ЦСКА официальное предложение по Гайчу

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».
По информации Taka Gazete, турецкий клуб сделал ЦСКА официальное предложение об аренде форварда на полтора года с правом выкупа.
- Ранее TyC Sports сообщал, что на 21-летнего аргентинца претендует «Бешикташ».
- Форвард хочет сменить команду, чтобы получать регулярную игровую практику и летом поехать на Олимпиаду в составе сборной Аргентины.
- ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» в августе 2020 года за 8,5 миллиона евро.
- Нападающий не забил ни одного гола в 13 матчах РПЛ.
Источник: Taka Gazete
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