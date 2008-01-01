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    Taka Gazete: «Трабзонспор» сделал ЦСКА официальное предложение по Гайчу

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».

    По информации Taka Gazete, турецкий клуб сделал ЦСКА официальное предложение об аренде форварда на полтора года с правом выкупа.

    • Ранее TyC Sports сообщал, что на 21-летнего аргентинца претендует «Бешикташ».
    • Форвард хочет сменить команду, чтобы получать регулярную игровую практику и летом поехать на Олимпиаду в составе сборной Аргентины.
    • ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» в августе 2020 года за 8,5 миллиона евро.
    • Нападающий не забил ни одного гола в 13 матчах РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Taka Gazete

    Главное инернет-СМИ Трабзона. Аудитория в твиттере – около семи тысяч читателей.

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5619

      серега кашин 3 часа назад

      если будет играть так же как в цска то и вернется раньше из аренды

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      Рейтинг: +482

      Spinorr 3 часа назад

      "резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита" - Продавать, пока берут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2286

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Если с правом выкупа, то можем пожалеть об этом.

      1
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      Рейтинг: +14800

      vladimir-7 > Бомбардиръ 1 час назад

      Почему? Ведь могут не продать после аренды.

      0
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      Рейтинг: +2286

      Бомбардиръ > vladimir-7 59 минут назад

      Да нет. Ведь же он на олимпиаде может блеснуть, и его цена тогда вскочит вверх)

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      Рейтинг: +14800

      vladimir-7 > Бомбардиръ 35 минут назад

      Вот и хорошо, ведь он принадлежит ЦСКА и наш клуб
      заработает на его продаже, в дальнейшем.

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