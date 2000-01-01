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    Савин – о выпуске «КраСавы» про «Аланию»: «Газзаев намекнул: «Если что-то будет не так – готовься». Меня потряхивало»

    Видеоблогер Евгений Савин рассказал о подготовке выпуска про банкротство «Алании». Депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев угрожал экс-игроку судебным иском.

    «Перед встречей с Газзаевым у меня впервые в жизни были ледяные руки. Понимал, что иду к депутату с темой, которая не подразумевает объятия и поцелуи. 40 минут мы говорили с ним без камеры. Тема – зачем я это делаю [выпуск про «Аланию»] и не дай бог, если в выпуске появится что-то, что не понравится Газзаеву.

    Перед беседой он попросил все гаджеты оставить в приемной. Он много раз спрашивал, пишу я его или нет. Газзаев тонко намекнул: «Если что-то в выпуске будет не так – готовься». Меня потряхивало», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    • Выпуск про «Аланию» вышел в прошлом году и собрал 1,4 миллиона просмотров.
    • При Газзаеве «Алания» становилась чемпионом России.
    • Сейчас владикавказцы в ФНЛ идут 5-ми.

    Савин: «Томь» отдала меня «Анжи» за три очка»

    Савин: «Яковенко – самый жесткий тренер. Тигр. Как-то я упустил игрока, он забил. Я понимал: это смерть»

    Савин – о поведении Аленичева в Туле: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже рядом с Федуном, подписываю контракт со «Спартаком»

    Савин: «Григорян говорил про Аленичева: «Я его ***. Я лучше»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +454

      dim29 17 минут назад

      что-то много тебя стало уважаемый.

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      Рейтинг: +19967

      Боцман59rus 41 минуту назад

      У таких ЕдиноSoSOOF, интервью надо в тюрьме брать

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -43

      чаппай > Боцман59rus 26 минут назад

      Единоросы будут сидеть! Это неизбежно и, как говорится, диалектика такая

      0
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      Рейтинг: +7133

      Hektor 84 1 час назад

      Газзаев еще тот пес!!!

      2
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      Рейтинг: +12657

      alarm 1 час назад

      чё-то дохера этого недоблогера, давайте лучше какие-нибудь новости про спартак.

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