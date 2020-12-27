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  • Савин – о выпуске «КраСавы» про «Аланию»: «Газзаев намекнул: «Если что-то будет не так – готовься». Меня потряхивало»

Савин – о выпуске «КраСавы» про «Аланию»: «Газзаев намекнул: «Если что-то будет не так – готовься». Меня потряхивало»

27 декабря 2020, 18:19
7

Видеоблогер Евгений Савин рассказал о подготовке выпуска про банкротство «Алании». Депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев угрожал экс-игроку судебным иском.

«Перед встречей с Газзаевым у меня впервые в жизни были ледяные руки. Понимал, что иду к депутату с темой, которая не подразумевает объятия и поцелуи. 40 минут мы говорили с ним без камеры. Тема – зачем я это делаю [выпуск про «Аланию»] и не дай бог, если в выпуске появится что-то, что не понравится Газзаеву.

Перед беседой он попросил все гаджеты оставить в приемной. Он много раз спрашивал, пишу я его или нет. Газзаев тонко намекнул: «Если что-то в выпуске будет не так – готовься». Меня потряхивало», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

  • Выпуск про «Аланию» вышел в прошлом году и собрал 1,4 миллиона просмотров.
  • При Газзаеве «Алания» становилась чемпионом России.
  • Сейчас владикавказцы в ФНЛ идут 5-ми.

Савин: «Томь» отдала меня «Анжи» за три очка»

Савин: «Яковенко – самый жесткий тренер. Тигр. Как-то я упустил игрока, он забил. Я понимал: это смерть»

Савин – о поведении Аленичева в Туле: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже рядом с Федуном, подписываю контракт со «Спартаком»

Савин: «Григорян говорил про Аленичева: «Я его ***. Я лучше»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Алания Савин Евгений Газзаев Валерий
Комментарии (7)
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Hektor 84
1609084799
Газзаев еще тот пес!!!
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Боцман59rus
1609086480
У таких ЕдиноSoSOOF, интервью надо в тюрьме брать
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dim29
1609087904
что-то много тебя стало уважаемый.
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lipatov32
1609091903
Задолбали этим недофутболистом! Кому он нах интересен?
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