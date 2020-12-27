Савин – о выпуске «КраСавы» про «Аланию»: «Газзаев намекнул: «Если что-то будет не так – готовься». Меня потряхивало»

Видеоблогер Евгений Савин рассказал о подготовке выпуска про банкротство «Алании». Депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев угрожал экс-игроку судебным иском.

«Перед встречей с Газзаевым у меня впервые в жизни были ледяные руки. Понимал, что иду к депутату с темой, которая не подразумевает объятия и поцелуи. 40 минут мы говорили с ним без камеры. Тема – зачем я это делаю [выпуск про «Аланию»] и не дай бог, если в выпуске появится что-то, что не понравится Газзаеву.

Перед беседой он попросил все гаджеты оставить в приемной. Он много раз спрашивал, пишу я его или нет. Газзаев тонко намекнул: «Если что-то в выпуске будет не так – готовься». Меня потряхивало», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Выпуск про «Аланию» вышел в прошлом году и собрал 1,4 миллиона просмотров.

При Газзаеве «Алания» становилась чемпионом России.

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