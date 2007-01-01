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    Савин: «Яковенко – самый жесткий тренер. Тигр. Как-то я упустил игрока, он забил. Я понимал: это смерть»

    Бывший форвард «Химок» Евгений Савин рассказал о работе с главным тренером Павлом Яковенко. Сейчас украинец тренирует киевскую «Оболонь» (Д2).

    «Яковенко – зверь. Зверюга. Самый жесткий тренер, у которого я был. Просто тигр. Люто суровый. На самом деле, он справедливый. Тренировочный процесс у него очень жесткий. Нельзя было запирать комнаты. Никакого личного пространства. Нельзя было ничего. Ты должен думать только о футболе.

    Мы играли дома, я на «стандарте» упустил игрока, и он забил гол. Я понимал, что это смерть. В перерыве Яковенко на меня орет, сразу меняет. Мы выиграли, но он меня, Андрея Ещенко закрывает на базе. Интересно, что пацаны, которых заперли со мной на базе, смогли свалить куда-то в клубешник, а я прям реально сижу на базе», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    «У Яковенко было обычное упражнение для вратарей: кувырки от ворот до ворот», – добавил Дмитрий Сычев.

    • Больше всего матчей за карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).
    • Карьеру игрока завершил в 2015 году.
    • Главное достижение – победа в ПФЛ с «Арсеналом» в 2013 году.

    Савин – о поведении Аленичева в Туле: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже рядом с Федуном, подписываю контракт со «Спартаком»

    Савин: «Григорян говорил про Аленичева: «Я его ***. Я лучше»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19607

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Унас сейчас в каждой команде есть неприкасаемые, типа деревянного в Зените, вот и попробуй тут потигруй, сразу сожрут самого. Так тренеру можно вести себя, если у него картбланш от хозяина. А у кого он сегодня есть? ((( **

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