Савин: «Яковенко – самый жесткий тренер. Тигр. Как-то я упустил игрока, он забил. Я понимал: это смерть»

Бывший форвард «Химок» Евгений Савин рассказал о работе с главным тренером Павлом Яковенко. Сейчас украинец тренирует киевскую «Оболонь» (Д2).

«Яковенко – зверь. Зверюга. Самый жесткий тренер, у которого я был. Просто тигр. Люто суровый. На самом деле, он справедливый. Тренировочный процесс у него очень жесткий. Нельзя было запирать комнаты. Никакого личного пространства. Нельзя было ничего. Ты должен думать только о футболе.

Мы играли дома, я на «стандарте» упустил игрока, и он забил гол. Я понимал, что это смерть. В перерыве Яковенко на меня орет, сразу меняет. Мы выиграли, но он меня, Андрея Ещенко закрывает на базе. Интересно, что пацаны, которых заперли со мной на базе, смогли свалить куда-то в клубешник, а я прям реально сижу на базе», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

«У Яковенко было обычное упражнение для вратарей: кувырки от ворот до ворот», – добавил Дмитрий Сычев.

Больше всего матчей за карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).

Карьеру игрока завершил в 2015 году.

Главное достижение – победа в ПФЛ с «Арсеналом» в 2013 году.

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