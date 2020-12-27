Савин: «Григорян говорил про Аленичева: «Я его ***. Я лучше»

Бывший форвард «Луча-Энергии» Евгений Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский» рассказал о работе с главным тренером Александром Григоряном. Сейчас он тренирует армянский «Урарту».

– Первая тренировка на сборах. Выносят боксерские перчатки. Я реально думал, что это шутка. Ну, типа ребята на сборах боксируют. Ну, боксируют и боксируют. Деньги платят. У каждого свои методы.

Но когда я увидел первую пару – Адлан Кацаев, чеченец, и Шамиль Асильдаров – это ММА было, я вам клянусь. Это просто Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор. Пуф-паф-бах. Там такая бойня. Я поверить не могу: «Куда я приехал, что происходит?»

Григорян типа проверял характер. Ладно, я травму получил, не поучаствовал в этом. Наверное, специально колено вылетело, не выдержало. Я прооперировался, возвращаюсь в «Луч».

База. Утро. Владивосток. Вызывает меня к себе Григорян: «Ты работал с Дмитрием Аленичевым. Какой у него тренировочный процесс?» Я говорю: «Все через мяч, все круто». Тут не ругаться невозможно, он все время ругался. «Ну ты же понимаешь, что я его *** [отымею]? Ты же понимаешь, что я лучше?»

Он выдает тираду минут на десять. Я сижу и думаю: «Слушай, чувак, да без проблем вообще. Я здесь при чем вообще? Да кого-то ты там хочешь, чего хочешь – делай». И вот у него было...

Видимо, то, что Алень вышел с Тулой в Премьерку, и у него получалось, молодой тренер там. И вот у Григи было к нему... Он минут десять рассказывал, как будет его...

– Легкая ненависть?

– Ну да. Я такой думаю: «Блин, ну когда мой контракт закончится?» И я из «Луча» просто бежал. Хотя к Владивостоку отлично отношусь.

Больше всего матчей за карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).

Карьеру игрока завершил в 2015 году.

Главное достижение – победа в ПФЛ с «Арсеналом» в 2013 году.

Савин – о поведении Аленичева в Туле: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже рядом с Федуном, подписываю контракт со «Спартаком»