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    Савин: «Григорян говорил про Аленичева: «Я его ***. Я лучше»

    Бывший форвард «Луча-Энергии» Евгений Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский» рассказал о работе с главным тренером Александром Григоряном. Сейчас он тренирует армянский «Урарту».

    Первая тренировка на сборах. Выносят боксерские перчатки. Я реально думал, что это шутка. Ну, типа ребята на сборах боксируют. Ну, боксируют и боксируют. Деньги платят. У каждого свои методы.

    Но когда я увидел первую пару – Адлан Кацаев, чеченец, и Шамиль Асильдаров – это ММА было, я вам клянусь. Это просто Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор. Пуф-паф-бах. Там такая бойня. Я поверить не могу: «Куда я приехал, что происходит?»

    Григорян типа проверял характер. Ладно, я травму получил, не поучаствовал в этом. Наверное, специально колено вылетело, не выдержало. Я прооперировался, возвращаюсь в «Луч».

    База. Утро. Владивосток. Вызывает меня к себе Григорян: «Ты работал с Дмитрием Аленичевым. Какой у него тренировочный процесс?» Я говорю: «Все через мяч, все круто». Тут не ругаться невозможно, он все время ругался. «Ну ты же понимаешь, что я его *** [отымею]? Ты же понимаешь, что я лучше?»

    Он выдает тираду минут на десять. Я сижу и думаю: «Слушай, чувак, да без проблем вообще. Я здесь при чем вообще? Да кого-то ты там хочешь, чего хочешь – делай». И вот у него было...

    Видимо, то, что Алень вышел с Тулой в Премьерку, и у него получалось, молодой тренер там. И вот у Григи было к нему... Он минут десять рассказывал, как будет его...

    – Легкая ненависть?

    – Ну да. Я такой думаю: «Блин, ну когда мой контракт закончится?» И я из «Луча» просто бежал. Хотя к Владивостоку отлично отношусь.

    • Больше всего матчей за карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).
    • Карьеру игрока завершил в 2015 году.
    • Главное достижение – победа в ПФЛ с «Арсеналом» в 2013 году.

    Савин – о поведении Аленичева в Туле: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже рядом с Федуном, подписываю контракт со «Спартаком»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +563

      plehanov6 53 минуты назад

      Ну и где, этот гомосексуалист, сейчас половых партнеров ищет?! Не зря, видимо, столько анекдотов про сексуальную распущенность армян?!!!

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      Рейтинг: +19939

      Боцман59rus 55 минут назад

      У Сафина речь уровня Аллочки из Универа,,,,. - пипец,капец, кароче и вместе с по дписчиками одна на всех извилина

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      Рейтинг: +4076

      Puddle 1 час назад

      фу, дезеувщина!

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      Рейтинг: +19607

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Эта статья - для любителей цветов радуги. *****!

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