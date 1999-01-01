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    Савин – о поведении Аленичева в Туле: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже рядом с Федуном, подписываю контракт со «Спартаком»

    Бывший форвард «Арсенала» Евгений Савин рассказал о работе с главным тренером Дмитрием Аленичевым. После Тулы тренер возглавил «Спартак».

    «Хоть мы с Дмитрием Анатольевичем Аленичевым общаемся (и прекрасно), но в тот момент у него уже появилось вот это... Тогда в «Спартаке» был Валерий Карпин, и уже появилась вероятность, что Аленичев – первый, кто заменит Карпина. Так как коуч наш всегда мечтал вернуться в «Спартак», возглавить его – это было видно, он не скрывал, – коуч поплыл.

    Мы к нему ехали во вторую лигу. Ездили на троллейбусах на тренировку с Димкой Смирновым. Мы шли к нему – Аленичев был для нас иконой. Он выходил, все время был с ребятами.

    Как только «Спартак» туда-сюда... Вот это классическая ошибка тренеров: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже там. Где-то с Леонидом Федуном рядом, подписываю контракт».

    Я на это смотрел. Меня посадили на банку за то, что я просто дал какому-то журналу интервью. Какой-то бред. Мы играем в Туле с «Оренбургом», счет 0:0, я выхожу и забиваю два пенальти. А он все равно меня чехлит.

    Я думаю: «Да пошел ты на фиг. Ну реально, хорош. Ты уже в «Спартаке». Я уже взрослый. Че за цирк?». Вроде вместе вторую лигу прошли и все на свете», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    • Больше всего матчей за карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).
    • Карьеру игрока завершил в 2015 году.
    • Главное достижение – победа в ПФЛ с «Арсеналом» в 2013 году.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19930

      Боцман59rus 30 минут назад

      Так Савин и естьотработанный материал, больше того он и пригодным материалом никогда не был

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