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  • Савин – о поведении Аленичева в Туле: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже рядом с Федуном, подписываю контракт со «Спартаком»

Савин – о поведении Аленичева в Туле: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже рядом с Федуном, подписываю контракт со «Спартаком»

27 декабря 2020, 01:06
10

Бывший форвард «Арсенала» Евгений Савин рассказал о работе с главным тренером Дмитрием Аленичевым. После Тулы тренер возглавил «Спартак».

«Хоть мы с Дмитрием Анатольевичем Аленичевым общаемся (и прекрасно), но в тот момент у него уже появилось вот это... Тогда в «Спартаке» был Валерий Карпин, и уже появилась вероятность, что Аленичев – первый, кто заменит Карпина. Так как коуч наш всегда мечтал вернуться в «Спартак», возглавить его – это было видно, он не скрывал, – коуч поплыл.

Мы к нему ехали во вторую лигу. Ездили на троллейбусах на тренировку с Димкой Смирновым. Мы шли к нему – Аленичев был для нас иконой. Он выходил, все время был с ребятами.

Как только «Спартак» туда-сюда... Вот это классическая ошибка тренеров: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже там. Где-то с Леонидом Федуном рядом, подписываю контракт».

Я на это смотрел. Меня посадили на банку за то, что я просто дал какому-то журналу интервью. Какой-то бред. Мы играем в Туле с «Оренбургом», счет 0:0, я выхожу и забиваю два пенальти. А он все равно меня чехлит.

Я думаю: «Да пошел ты на фиг. Ну реально, хорош. Ты уже в «Спартаке». Я уже взрослый. Че за цирк?». Вроде вместе вторую лигу прошли и все на свете», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

  • Больше всего матчей за карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).
  • Карьеру игрока завершил в 2015 году.
  • Главное достижение – победа в ПФЛ с «Арсеналом» в 2013 году.

Савин: «Локомотив» в 2007 году предлагал 100 тысяч в месяц, ЦСКА – 40. Выбрал Газзаева, но не получилось и вернулся в Пермь с авоськой»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Савин Евгений Аленичев Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (10)
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Боцман59rus
1609025851
Так Савин и естьотработанный материал, больше того он и пригодным материалом никогда не был
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САДЫЧОК
1609052519
Раньше тоже были футболисты , тренеры-негодяи ! Алень , бывало и человека сбивал на авто и скрывался с места происшествия и многое другое...
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DOCTOR PENALTY
1609055259
Неприятно читать, похоже на базар поругавшихся соседок. По мне, мужики, тем более профессиональные спортсмены, публичные люди, должны быть выше этой херни и не выносить её за пределы своих личных отношений. **
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S.K.V.
1609059182
заказ
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NewLife
1609060509
Какой-то треп из подворотни. Савин , таким стилем ты можешь только со своими корешами базарить, и то не красит тебя. Зачем такую блевотину печатать.
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G.P.
1609066693
Забиваю два пенальти? И это прямо в одной игре? Оооо, вот это уровень.
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