Савин – о поведении Аленичева в Туле: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже рядом с Федуном, подписываю контракт со «Спартаком»

Бывший форвард «Арсенала» Евгений Савин рассказал о работе с главным тренером Дмитрием Аленичевым. После Тулы тренер возглавил «Спартак».

«Хоть мы с Дмитрием Анатольевичем Аленичевым общаемся (и прекрасно), но в тот момент у него уже появилось вот это... Тогда в «Спартаке» был Валерий Карпин, и уже появилась вероятность, что Аленичев – первый, кто заменит Карпина. Так как коуч наш всегда мечтал вернуться в «Спартак», возглавить его – это было видно, он не скрывал, – коуч поплыл.

Мы к нему ехали во вторую лигу. Ездили на троллейбусах на тренировку с Димкой Смирновым. Мы шли к нему – Аленичев был для нас иконой. Он выходил, все время был с ребятами.

Как только «Спартак» туда-сюда... Вот это классическая ошибка тренеров: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже там. Где-то с Леонидом Федуном рядом, подписываю контракт».

Я на это смотрел. Меня посадили на банку за то, что я просто дал какому-то журналу интервью. Какой-то бред. Мы играем в Туле с «Оренбургом», счет 0:0, я выхожу и забиваю два пенальти. А он все равно меня чехлит.

Я думаю: «Да пошел ты на фиг. Ну реально, хорош. Ты уже в «Спартаке». Я уже взрослый. Че за цирк?». Вроде вместе вторую лигу прошли и все на свете», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Больше всего матчей за карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).

Карьеру игрока завершил в 2015 году.

Главное достижение – победа в ПФЛ с «Арсеналом» в 2013 году.

Савин: «Локомотив» в 2007 году предлагал 100 тысяч в месяц, ЦСКА – 40. Выбрал Газзаева, но не получилось и вернулся в Пермь с авоськой»