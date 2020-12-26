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    Савин: «Локомотив» в 2007 году предлагал 100 тысяч в месяц, ЦСКА – 40. Выбрал Газзаева, но не получилось и вернулся в Пермь с авоськой»

    Бывший нападающий «Амкара», «Крыльев Советов» Евгений Савин рассказал, как в 2007 году борьбу за него вели ЦСКА и «Локомотив». Игрок выбрал Валерия Газзаева, но трансфер сорвался.

    «Меня когда Валерий Георгиевич позвал в ЦСКА... Захожу к нему – он мне визитку показал: ты сделал правильный выбор. А там кубки, которые ЦСКА выиграл. У меня мурашки. Я готов был из кабинета Газика побежать до Тобольска и обратно – чисто как утренняя тренировка. Он умел вот это – мотивировать.

    И вот в этот момент появился «Локомотив». Могу цифры открыть. ЦСКА предлагал 40 тысяч евро в месяц плюс давали квартиру на Ходынке. По-моему, на пять лет контракт. Это для меня космос был, я из «Амкара».

    И тут появляется «Локомотив». Агент Алексей Сафонов говорит: «Надо встречаться». Приезжает Палыч и кто-то, отвечающий за финансы. Он спрашивает: «Сколько вам предлагает ЦСКА?» Сафонов пишет – не 40 000, а 60 000. Палыч такой: «Мы можем больше».

    Я такой сижу и... Мне 23 года. Только что меня за три очка продавали, я за майонез играл. А тут уже 40 тысяч здесь, а тут могут еще больше. Я аж вспотел. Если не ошибаюсь, «Локомотив» предлагал 100 тысяч. 100 тысяч долларов в месяц, Женя, господи, почему ты это сделал?

    Я выбрал тренера – пошел к Газзаеву. В Анатолия Бышовца не особо верил. Потерял кучу денег. Потом с ЦСКА не получилось. И как страшный сон – я возвращаюсь в Пермь с авоськой. И через полгода ухожу в «Крылья». Прикольно. Ну, ничего страшного. Злее будем, как говорится.

    Это ж сколько денег. 100 тысяч в месяц – это в 1,2 миллиона евро в год. На пять – это 6 миллионов баксов. До свидания!» – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    • Больше всего матчей за карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).
    • Карьеру игрока завершил в 2015 году.
    • Главное достижение – победа в ПФЛ с «Арсеналом» в 2013 году.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2020 23:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18811

      bset 34 минуты назад

      Ну ничего. Сейчас все отбиваешь, звездой стал)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19593

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Если авоську ещё не выбросил, прибереги, она тут скоро понадобится. **

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