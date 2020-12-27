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Савин: «Томь» отдала меня «Анжи» за три очка»

27 декабря 2020, 16:45
6

Бывший нападающий «Анжи» Евгений Савин рассказал, как перешел в команду из «Томи». По словам спортсмена, был договорной матч.

«Я был в Томске. Шли последние туры первого дивизиона. «Томь» выходит в РПЛ. Я уже команде особо не нужен. Было понятно, что не буду играть в РПЛ.

Я был частью сделки между «Анжи» и «Томью». «Анжи» вроде отдавали [матч], и меня потом Дмитрий Галямин забрал в «Анжи». Мне в «Томи» сказали: «Ты играть не будешь, а еще мы с «Анжи» решили, что ты идешь туда». И потом я узнаю, что там вроде как была договорная история: меня отдали за три очка в «Анжи», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

  • Больше всего матчей за карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).
  • Карьеру игрока завершил в 2015 году.
  • Главное достижение – победа в ПФЛ с «Арсеналом» в 2013 году.

Савин: «Яковенко – самый жесткий тренер. Тигр. Как-то я упустил игрока, он забил. Я понимал: это смерть»

Савин – о поведении Аленичева в Туле: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже рядом с Федуном, подписываю контракт со «Спартаком»

Савин: «Григорян говорил про Аленичева: «Я его ***. Я лучше»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Анжи Томь Савин Евгений
Комментарии (6)
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Hektor 84
1609077398
Где наш доблестный комитет по договорнякам в Рфс? Следственный комитет?
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Боцман59rus
1609077515
Твое, Дудя....а чье третье ?
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Алехсбургер.
1609078151
А вот это уже перебор). Заболтался пацанчик. Красава,сбереги теперь хоть одно очко...
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серега кашин
1609080475
********..я горе пинака, три очка слишком много
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ALEX ML
1610022095
Бездарь понесло
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