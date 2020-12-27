Савин: «Томь» отдала меня «Анжи» за три очка»

Бывший нападающий «Анжи» Евгений Савин рассказал, как перешел в команду из «Томи». По словам спортсмена, был договорной матч.

«Я был в Томске. Шли последние туры первого дивизиона. «Томь» выходит в РПЛ. Я уже команде особо не нужен. Было понятно, что не буду играть в РПЛ.

Я был частью сделки между «Анжи» и «Томью». «Анжи» вроде отдавали [матч], и меня потом Дмитрий Галямин забрал в «Анжи». Мне в «Томи» сказали: «Ты играть не будешь, а еще мы с «Анжи» решили, что ты идешь туда». И потом я узнаю, что там вроде как была договорная история: меня отдали за три очка в «Анжи», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Больше всего матчей за карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).

Карьеру игрока завершил в 2015 году.

Главное достижение – победа в ПФЛ с «Арсеналом» в 2013 году.

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