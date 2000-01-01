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    Савин: «Томь» отдала меня «Анжи» за три очка»

    Бывший нападающий «Анжи» Евгений Савин рассказал, как перешел в команду из «Томи». По словам спортсмена, был договорной матч.

    «Я был в Томске. Шли последние туры первого дивизиона. «Томь» выходит в РПЛ. Я уже команде особо не нужен. Было понятно, что не буду играть в РПЛ.

    Я был частью сделки между «Анжи» и «Томью». «Анжи» вроде отдавали [матч], и меня потом Дмитрий Галямин забрал в «Анжи». Мне в «Томи» сказали: «Ты играть не будешь, а еще мы с «Анжи» решили, что ты идешь туда». И потом я узнаю, что там вроде как была договорная история: меня отдали за три очка в «Анжи», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    • Больше всего матчей за карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).
    • Карьеру игрока завершил в 2015 году.
    • Главное достижение – победа в ПФЛ с «Арсеналом» в 2013 году.

    Савин: «Яковенко – самый жесткий тренер. Тигр. Как-то я упустил игрока, он забил. Я понимал: это смерть»

    Савин – о поведении Аленичева в Туле: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже рядом с Федуном, подписываю контракт со «Спартаком»

    Савин: «Григорян говорил про Аленичева: «Я его ***. Я лучше»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12657

      alarm 26 минут назад

      я думал, только в тарасофке расплачиваются очком. а в онжы сразу тремя. позор!

      0
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      Рейтинг: +5526

      серега кашин 2 часа назад

      ********..я горе пинака, три очка слишком много

      1
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      Рейтинг: +1424

      Алехсбургер. 2 часа назад

      А вот это уже перебор).
      Заболтался пацанчик.
      Красава,сбереги теперь хоть одно очко...

      2
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      Рейтинг: +19967

      Боцман59rus 3 часа назад

      Твое, Дудя....а чье третье ?

      2
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      Рейтинг: +7132

      Hektor 84 3 часа назад

      Где наш доблестный комитет по договорнякам в Рфс? Следственный комитет?

      2
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      Рейтинг: +19967

      Боцман59rus > Hektor 84 3 часа назад

      В ресторане, второй столик справа от Панина

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