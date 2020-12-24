Лига 1. «Лион» и «ПСЖ» разгромили соперников, «Марсель» уступил «Анжеру» и другие результаты

«Марсель» Андре Виллаш-Боаша уступил в гостях «Анжеру». Тем не менее, марсельцы остались в зоне еврокубков.

«ПСЖ» разгромил «Страсбур». «Лион» благодаря победе над «Нантом» сохранил лидерство.

Чемпионат Франции. Лига 1. 17-й тур

Анжер – Марсель – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Перейра, 4; 2:0 – Диони, 23; 2:1 – Ронье, 75.

Лион – Нант – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Экамби, 4; 2:0 – Кадевере, 37; 3:0 – Пакета, 44.

Монако – Сент-Этьен – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Диоп, 7; 1:1 – Дебюши, 21; 1:2 – Буанга, 29 (с пенальти); 2:2 – Фолланд, 48.

Удаления: Матацо, 35 – нет.

Монпелье – Лилль – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Веа, 23; 1:1 – Лаборде, 57; 1:2 – Иконе, 67; 2:2 – Делор, 70; 2:3 – Йилмаз, 86.

ПСЖ – Страсбур – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Пембеле, 18; 2:0 – Мбаппе, 80; 3:0 – Гуйе, 88; 4:0 – Кен, 90+1.

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Турнирная таблица Лиги 1