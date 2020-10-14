Лига наций. Франция победила Хорватию, Англия проиграла Дании

Прошли шесть матчей четвертого тура лига А Лиги наций.

Португалия разгромила Швецию со счетом 3:0. Дублем отметился Диогу Жота.

Франция победила Хорватию (2:1) благодаря голу Мбаппе на 79-й минуте. В составе сборной Хорватии отличился полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Италия сыграла вничью с Нидерландами. На гол Пеллегрини гости ответили мячом Ван де Бека.

Сборная Англии проиграла на своем поле Дании (0:1), играя в меньшинстве с 31-й минуты после удаления Магуайра.

Лига наций. Лига А. 4-й тур

Англия – Дания – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Эриксен, 35 (с пенальти).

Удаления: Магуайр, 32 (вторая ж.к.) – нет.

Исландия – Бельгия – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Лукаку, 9; 1:1 – Севарссон, 17; 1:2 – Лукаку, 38 (с пенальти).

Италия – Нидерланды – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Пеллегрини, 16; 1:1 – Ван де Бек, 25.

Польша – Босния и Герцеговина – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 40; 2:0 – Линетты, 45+1; 3:0 – Левандовски, 52.

Удаления: нет – Ахмедходжич, 15.

Португалия – Швеция – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Силва, 21; 2:0 – Жота, 44; 3:0 – Жота, 72.

Хорватия – Франция – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гризманн, 8; 1:1 – Влашич, 65; 1:2 – Мбаппе, 79.

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