⚽ Завершился десятый тур РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом», ЦСКА и «Локомотив» добыли победы

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур
Уфа – Ротор (Волгоград) – 0:0 (0:0)
Тамбов – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Кадири, 43; 1:1 – Чуперка, 87 (с пенальти).
Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 52; 0:2 – Марадишвили, 56.
Удаления: нет – Магнуссон, 49.
Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Ерохин, 65; 1:1 – Понсе, 86.
Локомотив (Москва) – Химки – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Лисакович, 25; 1:1 – Боженов, 46; 2:1 – Игнатьев, 55.
Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Бурмистров, 19; 1:1 – Ионов, 62; 2:1 – Юсупов, 66; 2:2 – Полоз, 75; 3:2 – Заболотный, 78; 4:2 – Заболотный, 84.
Удаления: нет – Норманн, 64 (вторая ж.к.).
Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Кварацхелия, 53; 1:1 – Мелкадзе, 80 (с пенальти).
Удаления: Йевтич, 68 (вторая ж.к.) – нет.
Динамо (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Грулев, 37; 2:0 – Лесовой, 57.