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    ⚽ Завершился десятый тур РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом», ЦСКА и «Локомотив» добыли победы

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Уфа – Ротор (Волгоград) – 0:0 (0:0)

    Тамбов – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кадири, 43; 1:1 – Чуперка, 87 (с пенальти).

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 52; 0:2 – Марадишвили, 56.

    Удаления: нет – Магнуссон, 49.

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ерохин, 65; 1:1 – Понсе, 86.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Химки – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лисакович, 25; 1:1 – Боженов, 46; 2:1 – Игнатьев, 55.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бурмистров, 19; 1:1 – Ионов, 62; 2:1 – Юсупов, 66; 2:2 – Полоз, 75; 3:2 – Заболотный, 78; 4:2 – Заболотный, 84.

    Удаления: нет – Норманн, 64 (вторая ж.к.).

    Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кварацхелия, 53; 1:1 – Мелкадзе, 80 (с пенальти).

    Удаления: Йевтич, 68 (вторая ж.к.) – нет.

    Динамо (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Грулев, 37; 2:0 – Лесовой, 57.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2020 08:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +812

      Алекс636363 4 октября 2020, 22:07

      краснодар останется без еврокубков и потерпит шесть поражений в шести матчах лиги чемпионов. к сожалению. до возрождения Кубани болею за краснодар, но он тормозит, плюшевая игрушка, ни на что не способная. а позорное динамопитерское сочи пусть валит обратно в питер

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      Рейтинг: +210

      БогажКареры 3 октября 2020, 13:05

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА
      Подсчет по схеме 5-3-2 :

      29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - 2 : 1
      12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - 3 : 1
      19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - 0 : 2
      26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - 0 : 2
      03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - ?
      17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ?
      24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ?
      31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ?

      Победителю баттла - хрюприз (мангал)

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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 3 октября 2020, 13:03

      Уфа-Ротор 2-1, Тамбов - Арсенал 1-1, Урал- ЦСКА 0-1, Спартак - Зенит 1-3...

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