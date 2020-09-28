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    ⚽ Завершился девятый тур РПЛ. «Локомотив» обыграл ЦСКА, «Спартак» победил «Тамбов», «Зенит» забил шесть голов «Уфе»

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Тамбов – Спартак (Москва) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Айртон, 75; 0:2 – Айртон, 84.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Азмун, 24; 2:0 – Дзюба, 32 (с пенальти); 3:0 – Азмун, 61; 4:0 – Дзюба, 72; 5:0 – Дзюба, 88; 6:0 – Сутормин, 90+2.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Краснодар – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 5 (с пенальти); 1:1 – Петров, 59.

    Удаления: Заика, 55 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:3 (1:3)

    Голы: 1:0 – Э. Кангва, 9; 1:1 – Чернов, 13; 1:2 – Хашимото, 40; 1:3 – Хашимото, 45+1; 2:3 – Кадири, 90+4.

    Удаления: нет – Глебов, 66 (вторая ж.к.).

    Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мелкадзе, 2; 2:0 – Бериша, 57 (с пенальти)

    Удаление: нет – Страндберг, 38.

    Ротор (Волгоград) – Рубин (Казань) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Деспотович, 42; 0:2 – Кварацхелия, 59; 1:2 – Жовино, 61; 1:3 – Шатов, 75 (с пенальти).

    Удаление: Манучарян, 48 – нет.

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Смолов, 45.

    Удаление: Бистрович, 59 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Химки – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ломовицкий, 19.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    28.09.2020 23:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101

      xaker92 29 сентября 2020, 01:25

      Очень крутая результативность в этом туре, поздравляю всех победителей, проигравшим удачи!

      1
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 28 сентября 2020, 22:36

      с победой, Химки!
      Ломовицкий - красава, не растерялся и все сделал классно.
      Спасибо командам за игру.

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 28 сентября 2020, 21:01

      Приняли и надрали!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero 28 сентября 2020, 20:56

      ай да Химки!!!
      первая победа!

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 сентября 2020, 14:21

      Динамики с Ахматом вину загладили, теперь можно и как обычно играть ))

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 28 сентября 2020, 14:00

      С новым тренером даже химики опасны!

      0
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 27 сентября 2020, 21:07

      Локо - ваш лучший игрок - Гильерме! Артист и шоумен, так красиво принимает мяч в руки, пропускает в домик и долго держит его над своей задницей... Такого финта в футболе ещё не было...
      С ув.

      1
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      Рейтинг: 0

      laryushkinarostis 26 сентября 2020, 15:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +67330

      portero 26 сентября 2020, 13:46

      Посмотрим игры, если конечно совсем умирать на поле не будут.....

      2
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      Рейтинг: +210

      БогажКареры 26 сентября 2020, 13:33

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА
      Подсчет по схеме 5-3-2 :

      29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - 2 : 1
      12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - 3 : 1
      19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - 0 : 2
      26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - ?
      03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - ?
      17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ?
      24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ?
      31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ?

      Победителю баттла - хрюприз (мангал)

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