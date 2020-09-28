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  • ⚽ Завершился девятый тур РПЛ. «Локомотив» обыграл ЦСКА, «Спартак» победил «Тамбов», «Зенит» забил шесть голов «Уфе»

⚽ Завершился девятый тур РПЛ. «Локомотив» обыграл ЦСКА, «Спартак» победил «Тамбов», «Зенит» забил шесть голов «Уфе»

28 сентября 2020, 23:10
13

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Тамбов – Спартак (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Айртон, 75; 0:2 – Айртон, 84.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Азмун, 24; 2:0 – Дзюба, 32 (с пенальти); 3:0 – Азмун, 61; 4:0 – Дзюба, 72; 5:0 – Дзюба, 88; 6:0 – Сутормин, 90+2.

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Краснодар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 5 (с пенальти); 1:1 – Петров, 59.

Удаления: Заика, 55 (вторая ж.к.) – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Э. Кангва, 9; 1:1 – Чернов, 13; 1:2 – Хашимото, 40; 1:3 – Хашимото, 45+1; 2:3 – Кадири, 90+4.

Удаления: нет – Глебов, 66 (вторая ж.к.).

Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мелкадзе, 2; 2:0 – Бериша, 57 (с пенальти)

Удаление: нет – Страндберг, 38.

Ротор (Волгоград) – Рубин (Казань) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Деспотович, 42; 0:2 – Кварацхелия, 59; 1:2 – Жовино, 61; 1:3 – Шатов, 75 (с пенальти).

Удаление: Манучарян, 48 – нет.

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Смолов, 45.

Удаление: Бистрович, 59 – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ломовицкий, 19.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Локомотив Краснодар Ростов Динамо Рубин Урал Уфа Ахмат Арсенал Тамбов Ротор Химки Сочи
Комментарии (13)
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БогажКареры
1601116439
Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 : 29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - 2 : 1 12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - 3 : 1 19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - 0 : 2 26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - ? 03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - ? 17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ? 24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ? 31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ? Победителю баттла - хрюприз (мангал)
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portero
1601117218
Посмотрим игры, если конечно совсем умирать на поле не будут.....
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laryushkinarostis
1601122078
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GoLenaStop
1601230026
Локо - ваш лучший игрок - Гильерме! Артист и шоумен, так красиво принимает мяч в руки, пропускает в домик и долго держит его над своей задницей... Такого финта в футболе ещё не было... С ув.
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paracetamol
1601290818
С новым тренером даже химики опасны!
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FanatSerj
1601292093
Динамики с Ахматом вину загладили, теперь можно и как обычно играть ))
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portero
1601315777
ай да Химки!!! первая победа!
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paracetamol
1601316100
Приняли и надрали!
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GoLenaStop
1601321783
с победой, Химки! Ломовицкий - красава, не растерялся и все сделал классно. Спасибо командам за игру.
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xaker92
1601331907
Очень крутая результативность в этом туре, поздравляю всех победителей, проигравшим удачи!
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