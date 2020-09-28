⚽ Завершился девятый тур РПЛ. «Локомотив» обыграл ЦСКА, «Спартак» победил «Тамбов», «Зенит» забил шесть голов «Уфе»

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур
Тамбов – Спартак (Москва) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Айртон, 75; 0:2 – Айртон, 84.
Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 6:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Азмун, 24; 2:0 – Дзюба, 32 (с пенальти); 3:0 – Азмун, 61; 4:0 – Дзюба, 72; 5:0 – Дзюба, 88; 6:0 – Сутормин, 90+2.
Голы: 1:0 – Нобоа, 5 (с пенальти); 1:1 – Петров, 59.
Удаления: Заика, 55 (вторая ж.к.) – нет.
Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:3 (1:3)
Голы: 1:0 – Э. Кангва, 9; 1:1 – Чернов, 13; 1:2 – Хашимото, 40; 1:3 – Хашимото, 45+1; 2:3 – Кадири, 90+4.
Удаления: нет – Глебов, 66 (вторая ж.к.).
Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Мелкадзе, 2; 2:0 – Бериша, 57 (с пенальти)
Удаление: нет – Страндберг, 38.
Ротор (Волгоград) – Рубин (Казань) – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Деспотович, 42; 0:2 – Кварацхелия, 59; 1:2 – Жовино, 61; 1:3 – Шатов, 75 (с пенальти).
Удаление: Манучарян, 48 – нет.
ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Смолов, 45.
Удаление: Бистрович, 59 – нет.
Химки – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Ломовицкий, 19.