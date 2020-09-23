Журналист Егоров: «Кузяев ждет конкретики от «Рейнджерс», «Спартак» вышел из переговоров»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев все еще рассчитывает уехать в Европу, пишет журналист Сергей Егоров.
«В пятницу у «Локо» трансферный комитет. По Кузяеву, помимо «Локо», ожидается конкретика от «Глазго Рейнджерс».
«Спартак», говорят, вышел из переговоров. «Зенит» же, что удивительно, несколько трансферных окон подряд просто не переплачивает даже русским», – сообщил журналист.
- Как писал Metaratings, «Локомотив» готов предложить Кузяеву зарплату в 3 миллиона евро в год и выплатить ему подписной бонус в 2-3 миллиона.
- Контракт 27-летнего игрока с «Зенитом» истек 1 августа.
- Ранее сообщалось, что Кузяев может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте».
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова