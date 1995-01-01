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    Журналист Егоров: «Кузяев ждет конкретики от «Рейнджерс», «Спартак» вышел из переговоров»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев все еще рассчитывает уехать в Европу, пишет журналист Сергей Егоров.

    «В пятницу у «Локо» трансферный комитет. По Кузяеву, помимо «Локо», ожидается конкретика от «Глазго Рейнджерс».

    «Спартак», говорят, вышел из переговоров. «Зенит» же, что удивительно, несколько трансферных окон подряд просто не переплачивает даже русским», – сообщил журналист.

    • Как писал Metaratings, «Локомотив» готов предложить Кузяеву зарплату в 3 миллиона евро в год и выплатить ему подписной бонус в 2-3 миллиона.
    • Контракт 27-летнего игрока с «Зенитом» истек 1 августа.
    • Ранее сообщалось, что Кузяев может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте».

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    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1190

      Валерий2705 52 минуты назад

      Рейнджерс... Европа бывает разная, но уровень чемпионата Шотландии, это шило на мыло.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6361

      Сильвербой 1 час назад

      Стоило так вые...ваться, что бы перейти в Рейнджерс!???

      3
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      ...
      Рейтинг: +4124

      Томик > Сильвербой 1 час назад

      Вопрос "что он будет там делать?" Он что, так пахать может? Тем более с травмами своими.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      vsespartak01 1 час назад

      и на хрена нам такие ?хотя и не только такие!

      2
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      ...
      Рейтинг: -8

      илья 009 > vsespartak01 1 час назад

      Хороший игрок ....Я бы его в Спартаке хотел видеть...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2389

      vsespartak01 > илья 009 54 минуты назад

      да бы вот!но к нам мало к то сейчас идет!мы в еврокубках не играем!поэтому!

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