Журналист Егоров: «Кузяев ждет конкретики от «Рейнджерс», «Спартак» вышел из переговоров»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев все еще рассчитывает уехать в Европу, пишет журналист Сергей Егоров.

«В пятницу у «Локо» трансферный комитет. По Кузяеву, помимо «Локо», ожидается конкретика от «Глазго Рейнджерс».

«Спартак», говорят, вышел из переговоров. «Зенит» же, что удивительно, несколько трансферных окон подряд просто не переплачивает даже русским», – сообщил журналист.