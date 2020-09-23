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  • Журналист Егоров: «Кузяев ждет конкретики от «Рейнджерс», «Спартак» вышел из переговоров»

Журналист Егоров: «Кузяев ждет конкретики от «Рейнджерс», «Спартак» вышел из переговоров»

23 сентября 2020, 19:28
15

Полузащитник сборной России Далер Кузяев все еще рассчитывает уехать в Европу, пишет журналист Сергей Егоров.

«В пятницу у «Локо» трансферный комитет. По Кузяеву, помимо «Локо», ожидается конкретика от «Глазго Рейнджерс».

«Спартак», говорят, вышел из переговоров. «Зенит» же, что удивительно, несколько трансферных окон подряд просто не переплачивает даже русским», – сообщил журналист.

  • Как писал Metaratings, «Локомотив» готов предложить Кузяеву зарплату в 3 миллиона евро в год и выплатить ему подписной бонус в 2-3 миллиона.
  • Контракт 27-летнего игрока с «Зенитом» истек 1 августа.
  • Ранее сообщалось, что Кузяев может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте».

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Шотландия. Премьер-лига Локомотив Рейнджерс Спартак
Комментарии (15)
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vsespartak01
1600880142
и на хрена нам такие ?хотя и не только такие!
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Сильвербой
1600880152
Стоило так вые...ваться, что бы перейти в Рейнджерс!???
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Валерий2705
1600881538
Рейнджерс... Европа бывает разная, но уровень чемпионата Шотландии, это шило на мыло.
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lipatov32
1600885347
Это бревно нах не нужно в европе, тем более Джерарду! Наши гавнофутболисты зажравшиеся от зарплат низа что Пиар, агент. В реальности урал максимум. Агент молодец! Работает. Барселона мля его на заметку взяла!)))))))))))
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Бриг
1600888230
Кузе надо теперь на ТВ. Так раскрутился в последнее время - все Кузя, да Кузя. Футбол уже не нужен.
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DOCTOR PENALTY
1600890238
Правильнее всех поступил Спартак.
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portero
1600921134
Папа офигел от жадности, какой Глазго, там и половину не получишь что в РПЛ , ценник накручивает для РПЛ, еще чуток и станет совсем свободным агентом и лимона никто зарплату не предложит.....
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polt
1600931454
Похоже проторговался Кузяев, парикмахер, скоро вообще никому не нужен будет, на хер.
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Синитсосит
1600960715
бесплатного Кузяева никто не берёт, странно, но и от зеньки с зп отказывается, чудной какой-то, скорей всего останется в питорском зиниде, позор голубым
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zigbert
1600963274
Рейнджерс будет для Кузяева плохим вариантом. Особенно в плане зарплаты.
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