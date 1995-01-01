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    Кузяев может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»

    «Аталанта» проявляет интерес к бывшему хавбеку «Зенита» Далеру Кузяеву.

    По информации Евро-Футбол.ру, итальянский клуб хочет до закрытия трансферного окна усилить полузащиту, подписание россиянина – один из вариантов.

    Сейчас бергамцы изучают финансовые аспекты сделки.

    • Кузяев – свободный агент.
    • В начале сентября в «Аталанту» перешел соотечественник экс-игрока «Зенита» Алексей Миранчук.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Евро-Футбол.ру

    Российский новостной футбольный сайт, запущенный в 1999 году. Посещаемость портала – более двух миллионов уникальных визитов каждый месяц. Занимает 11-е место среди самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2019 года. Аудитория в твиттере – более 2800 подписчиков.

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии14
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      Рейтинг: +606

      juvseriy 4 минуты назад

      Скорее бы уже куда нибудь, другие новости почитать охота)

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      Рейтинг: +4010

      Томик 13 минут назад

      Аталанта "хочет усилить полузащиту" и рассматривает Кузяева??? Не верю! Это страничка юмора, что ли, а я не понял просто? Так и не смешно же.

      0
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      Рейтинг: +329

      Вальдемар IV 28 минут назад

      аталанта уже никогда не будет прежней

      0
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      Рейтинг: +963

      GreyDM 31 минуту назад

      Так у них там вроде проблемы из-за лимита по "****" евросоюза, они и по Миранчуку вначале из-за этого думали...

      0
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      Рейтинг: +963

      GreyDM > GreyDM 29 минут назад

      а почему вместо слова н е г р а ж д а н е звёздочки появились???

      0
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      Рейтинг: +4010

      Томик > GreyDM 9 минут назад

      Потому, что в штате Бомбардира идиоты, которые понаставили дебильных фильтров. У них и н.е.г.р.ы звёзочками заменяются. Как будто мы в дерьмовых сумасшедших штатах неевропы живём.

      0
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      Рейтинг: +963

      GreyDM > Томик 7 минут назад

      дэбилы)))

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      Рейтинг: +8218

      paracetamol 37 минут назад

      Неплохой клуп!

      0
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      Рейтинг: +4633

      Добрый Бобер 39 минут назад

      Обязательно нужно ввернуть про "Зенит", куда ж без него. Почему не написать просто "его соотечественник"?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4901

      Lester84 43 минуты назад

      У европейской связки Карпин-Мостовой появились последователи)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1376

      lek! 53 минуты назад

      А что , может с этого союза что-то и получится .

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      Рейтинг: +105

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      когда сага с Кузяевым закончится??
      можно спойлер на финал?

      0
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      Рейтинг: +1160

      Джой > Жорик секс обжорик 45 минут назад

      Гаспарини щелкнет перчаткой

      0
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      Рейтинг: +436

      кран 1 час назад

      Для Кузяева отличный вариант!
      Вот только для Аталанты не очень, но посмотрим...

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