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Кузяев может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»

17 сентября 2020, 09:53
50

«Аталанта» проявляет интерес к бывшему хавбеку «Зенита» Далеру Кузяеву.

По информации Евро-Футбол.ру, итальянский клуб хочет до закрытия трансферного окна усилить полузащиту, подписание россиянина – один из вариантов.

Сейчас бергамцы изучают финансовые аспекты сделки.

  • Кузяев – свободный агент.
  • В начале сентября в «Аталанту» перешел соотечественник экс-игрока «Зенита» Алексей Миранчук.

Источник: Евро-Футбол.ру

Российский новостной футбольный сайт, запущенный в 1999 году. Посещаемость портала – более двух миллионов уникальных визитов каждый месяц. Занимает 11-е место среди самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2019 года. Аудитория в твиттере – более 2800 подписчиков.

Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Аталанта Зенит Кузяев Далер
Комментарии (50)
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кран
1600326066
Для Кузяева отличный вариант! Вот только для Аталанты не очень, но посмотрим...
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Жорик кекс обжорик
1600326276
когда сага с Кузяевым закончится?? можно спойлер на финал?
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lek!
1600326876
А что , может с этого союза что-то и получится .
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Lester84
1600327496
У европейской связки Карпин-Мостовой появились последователи)))
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Томик
1600329289
Аталанта "хочет усилить полузащиту" и рассматривает Кузяева??? Не верю! Это страничка юмора, что ли, а я не понял просто? Так и не смешно же.
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juvseriy
1600329792
Скорее бы уже куда нибудь, другие новости почитать охота)
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Алексей1999999
1600331029
Окаааазывается Миранчук из Зенита перешел) шок
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mamba9090909
1600339107
Бедный Кузяев, ну хоть кто нибудь бы взял. Ведь даром же, и то не берут.))
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alexfilatov
1600339925
Неплохой вариант, надеюсь действительно перейдёт и будет в Аталанте хорошая российская кампания, может даже и связка!
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порт
1600345252
Аталанта проявляет интерес, или агент слухи распускает?
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