Кузяев может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»

«Аталанта» проявляет интерес к бывшему хавбеку «Зенита» Далеру Кузяеву.
По информации Евро-Футбол.ру, итальянский клуб хочет до закрытия трансферного окна усилить полузащиту, подписание россиянина – один из вариантов.
Сейчас бергамцы изучают финансовые аспекты сделки.
- Кузяев – свободный агент.
- В начале сентября в «Аталанту» перешел соотечественник экс-игрока «Зенита» Алексей Миранчук.
Источник: Евро-Футбол.ру
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