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    Mundo Deportivo: Мбаппе может перейти в «Ливерпуль» летом 2021 года

    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в «Ливерпуль» в следующем сезоне. 21-летний французский форвард не собирается продлевать контракт с парижским клубом и уже ищет варианты возможного продолжения карьеры в других чемпионатах.

    «Ливерпуль» – приоритетный вариант для Мбаппе. Однако, для осуществления трансфера англичанам придется расстаться с кем-то из тройки МанеФирминоСалах.

    • «ПСЖ» будет требовать за Мбаппе 300 миллионов
    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году.
    • По информации The Times, футболист уже уведомил руководство парижан о намерении сменить команду следующим летом.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2538

      Гавроша 1 час назад

      Следующим летом он слишком дорогой будет, никто не купит.

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