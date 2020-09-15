Mundo Deportivo: Мбаппе может перейти в «Ливерпуль» летом 2021 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в «Ливерпуль» в следующем сезоне. 21-летний французский форвард не собирается продлевать контракт с парижским клубом и уже ищет варианты возможного продолжения карьеры в других чемпионатах.
«Ливерпуль» – приоритетный вариант для Мбаппе. Однако, для осуществления трансфера англичанам придется расстаться с кем-то из тройки Мане–Фирмино–Салах.
- «ПСЖ» будет требовать за Мбаппе 300 миллионов
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году.
- По информации The Times, футболист уже уведомил руководство парижан о намерении сменить команду следующим летом.
Источник: Mundo Deportivo