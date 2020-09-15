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Mundo Deportivo: Мбаппе может перейти в «Ливерпуль» летом 2021 года

15 сентября 2020, 13:11
3

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в «Ливерпуль» в следующем сезоне. 21-летний французский форвард не собирается продлевать контракт с парижским клубом и уже ищет варианты возможного продолжения карьеры в других чемпионатах.

«Ливерпуль» – приоритетный вариант для Мбаппе. Однако, для осуществления трансфера англичанам придется расстаться с кем-то из тройки МанеФирминоСалах.

  • «ПСЖ» будет требовать за Мбаппе 300 миллионов
  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году.
  • По информации The Times, футболист уже уведомил руководство парижан о намерении сменить команду следующим летом.

Источник: Mundo Deportivo
Франция. Лига 1 ПСЖ Ливерпуль Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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El_Chori
1600177783
Блин, нафг а... Дуй в свой Реал и не лезь в нормальные команды! А Садаха и Мане оставьте в покое
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El_Chori
1600177832
Юрген не дурак такие деньги сливать
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