Mundo Deportivo: Мбаппе может перейти в «Ливерпуль» летом 2021 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в «Ливерпуль» в следующем сезоне. 21-летний французский форвард не собирается продлевать контракт с парижским клубом и уже ищет варианты возможного продолжения карьеры в других чемпионатах.

«Ливерпуль» – приоритетный вариант для Мбаппе. Однако, для осуществления трансфера англичанам придется расстаться с кем-то из тройки Мане–Фирмино–Салах.