The Sun: «ПСЖ» будет требовать 300 миллионов за Мбаппе

Бред.
Киллиану 21 год всего-лишь, через 2 года заканчивается контракт с ПСЖ. Если его не продадут за этот год, его бесплатно через год возьмут. Какие 300? Покупатели будут скидывать цену по максимуму.
«ПСЖ» определился с ценой на нападающего Килиана Мбаппе, пишет The Sun.
По информации источника, за 21-летнего француза клуб будет требовать 300 миллионов фунтов.
За ситуацией с будущим форварда следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Реал».
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году.
- По информации The Times, футболист уже уведомил руководство парижан о намерении сменить команду следующим летом.