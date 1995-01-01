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    The Sun: «ПСЖ» будет требовать 300 миллионов за Мбаппе

    «ПСЖ» определился с ценой на нападающего Килиана Мбаппе, пишет The Sun.

    По информации источника, за 21-летнего француза клуб будет требовать 300 миллионов фунтов.

    За ситуацией с будущим форварда следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Реал».

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году.
    • По информации The Times, футболист уже уведомил руководство парижан о намерении сменить команду следующим летом.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 10:50
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +10514

      Cules2013 1 час назад

      Бред.
      Киллиану 21 год всего-лишь, через 2 года заканчивается контракт с ПСЖ. Если его не продадут за этот год, его бесплатно через год возьмут. Какие 300? Покупатели будут скидывать цену по максимуму.

      1
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      Рейтинг: +431

      кран 2 часа назад

      А чЁ не 700 млн ???

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