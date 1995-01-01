The Sun: «ПСЖ» будет требовать 300 миллионов за Мбаппе

«ПСЖ» определился с ценой на нападающего Килиана Мбаппе, пишет The Sun.

По информации источника, за 21-летнего француза клуб будет требовать 300 миллионов фунтов.

За ситуацией с будущим форварда следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Реал».