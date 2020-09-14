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⚽ Завершился седьмой тур РПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Арсенал» и вышел в лидеры

14 сентября 2020, 23:25
17

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мостовой, 25; 2:0 – Дзюба, 31; 2:1 – Ковалев, 60; 3:1 – Ерохин, 86.

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)

Текстовая онлайн-трансляция

Тамбов – Уфа – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Грицаенко, 42; 2:0 – Костюков, 79.

Урал (Екатеринбург) – Химки – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви (с пенальти), 15; 2:0 – Страндберг, 22; 2:1 – Корян, 52; 3:1 – Бикфалви, 67.

Ахмат (Грозный) – Сочи – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 24.

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Деспотович, 31 (с пенальти).

Удаления: Хван Ин-Бом, 90+2 (вторая ж.к.) – Комличенко, 52 (вторая ж.к.); Паршивлюк, 90+5 (вторая ж.к.).

ЦСКА – Спартак – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Понсе, 11; 1:1 – Магнуссон, 30; 2:1 – Влашич, 45+1; Эджуке, 90+2.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Краснодар ЦСКА Ростов Динамо Рубин Арсенал Ахмат Уфа Урал Тамбов Химки Ротор Сочи
Комментарии (17)
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БогажКареры
1599907175
Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 : 29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - 2 : 1 12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - ? 19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - ? 26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - ? 03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - ? 17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ? 24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ? 31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ? Победителю баттла - хрюприз (мангал)
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alex1951
1599979008
Ждемс сенсации.....после тайм-аутов такое бывает...... Динамо М сделало предложение,от которого Лёнечка не сможет отказаться.....))))
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paracetamol
1599979673
Надеюсь, кони этот гнойный прыщ выдовят с видного места нашего чемпа! Нужна хирургическая операция!
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NewLife
1599990508
"ЦСКА и «Спартак» сыграют в дерби" Бомбардир всегда "радует" нас "качественными" заголовками. ЦСКА - Спартак это и есть дерби, во что еще они могут сыграть ?
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portero
1599994628
Ротор с Быками точно будет играть? что там с короной...
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Князев
1600014192
Подожди матч премъер, скоро придём к власти. Все пойдёте валить лес или в Магадан добывать для нас золото. и оттуда вряд ли вернётесь
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feofelatowmix
1600102113
Xвaтит дрoчить на порно или улaмывaть свою на сeкc! Теперь можно трaxатьcя cуткaми с рaзными дeвкaми бeз угoворoв и дeнег. Здecь нет шлюx и coдержaнoк и все бeсплaтно и aнонимнo. Все хoтят и любят ceкс, вам лишь нужнo зарeгиcтрирoватьcя---- https://jump.wtf/39izMC6
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Aleksey!
1600104118
И оба матча только на Матч Премьер. СВИНСТВО!
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GoLenaStop
1600111774
Ростсельмаш, надо забивалу найти! Сколько можно доминировать , но не забить... Удачи командам. эта игра была достойная.
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American-Patriot
1600146777
Вопрос: по каким показателям "Динамо" стоит выше "Рубина" в таблице?!
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