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    ⚽ Завершился седьмой тур РПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Арсенал» и вышел в лидеры

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мостовой, 25; 2:0 – Дзюба, 31; 2:1 – Ковалев, 60; 3:1 – Ерохин, 86.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)

    Текстовая онлайн-трансляция

    Тамбов – Уфа – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Грицаенко, 42; 2:0 – Костюков, 79.

    Урал (Екатеринбург) – Химки – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бикфалви (с пенальти), 15; 2:0 – Страндберг, 22; 2:1 – Корян, 52; 3:1 – Бикфалви, 67.

    Ахмат (Грозный) – Сочи – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нобоа, 24.

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Деспотович, 31 (с пенальти).

    Удаления: Хван Ин-Бом, 90+2 (вторая ж.к.) – Комличенко, 52 (вторая ж.к.); Паршивлюк, 90+5 (вторая ж.к.).

    ЦСКА – Спартак – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Понсе, 11; 1:1 – Магнуссон, 30; 2:1 – Влашич, 45+1; Эджуке, 90+2.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2020 23:25
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2303

      моэм 15 сентября 2020, 08:57

      Всё таки много болельщиков у Динамо во властных структурах … в условиях , когда Рубин , по показателю преимущество в личных встречах и большее количество забитых мячей , при равной разнице , должен стоять в зоне еврокубков , т.е. выше Динамо , оказался ниже … ментам закон не писан???...конечно не писан , это Россия!!!

      0
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot 15 сентября 2020, 08:12

      Вопрос: по каким показателям "Динамо" стоит выше "Рубина" в таблице?!

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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 14 сентября 2020, 22:29

      Ростсельмаш, надо забивалу найти!
      Сколько можно доминировать , но не забить...
      Удачи командам. эта игра была достойная.

      1
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      Рейтинг: +535

      Aleksey! 14 сентября 2020, 20:21

      И оба матча только на Матч Премьер. СВИНСТВО!

      3
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      Рейтинг: +7

      feofelatowmix 14 сентября 2020, 19:48

      Xвaтит дрoчить на порно или улaмывaть свою на сeкc! Теперь можно трaxатьcя cуткaми с рaзными дeвкaми бeз угoворoв и дeнег. Здecь нет шлюx и coдержaнoк и все бeсплaтно и aнонимнo. Все хoтят и любят ceкс, вам лишь нужнo зарeгиcтрирoватьcя---- https://jump.wtf/39izMC6

      -1
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      Рейтинг: +839

      Князев 13 сентября 2020, 19:23

      Подожди матч премъер, скоро придём к власти. Все пойдёте валить лес или в Магадан добывать для нас золото. и оттуда вряд ли вернётесь

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero 13 сентября 2020, 13:57

      Ротор с Быками точно будет играть?
      что там с короной...

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > portero 13 сентября 2020, 14:54

      да про них простоличный сайт просто забыл написать, эта страна такая уже, идите лучше за новых клоунов поставьте галочку сегодня

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 13 сентября 2020, 13:09

      Рубинчик алга

      0
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 13 сентября 2020, 12:48

      "ЦСКА и «Спартак» сыграют в дерби"
      Бомбардир всегда "радует" нас "качественными" заголовками.
      ЦСКА - Спартак это и есть дерби, во что еще они могут сыграть ?

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > NewLife 15 сентября 2020, 08:11

      Не во что, а в чём. Столичное дерби, в котором сыграют ЦСКА и Спартак. Точно так же, как в столичном дерби могут сыграть Локо и Спартак, Динамо и ЦСКА, , ЦСКА и Локо........... Мозги надо включать, если они есть конечно.

      3
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 13 сентября 2020, 09:47

      Надеюсь, кони этот гнойный прыщ выдовят с видного места нашего чемпа! Нужна хирургическая операция!

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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > paracetamol 13 сентября 2020, 11:59

      прыщ **** это ты и твои погани алармобораты!

      2
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      Рейтинг: +440

      kan85 > paracetamol 13 сентября 2020, 13:16

      Гнойный прыщ это как раз Зенит, который последнее время опротивел тем, кому был симпатичен еще несколько лет назад, а Спартак как был одной из самых обсуждаемых команд в стране, так ею и останется невзирая как на подобные комментарии болельщиков-недоумков, позорящих такими высказываниями в том числе и свою команду Зенит, так и на свои результаты которые показывает Спартак последние годы и все те скандалы, сплетни и интриги которые были, есть и будут.
      Не болельщик Спартака, и в данном конкретном матче буду за ЦСКА.

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