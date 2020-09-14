⚽ Завершился седьмой тур РПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Арсенал» и вышел в лидеры

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Мостовой, 25; 2:0 – Дзюба, 31; 2:1 – Ковалев, 60; 3:1 – Ерохин, 86.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Грицаенко, 42; 2:0 – Костюков, 79.
Урал (Екатеринбург) – Химки – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Бикфалви (с пенальти), 15; 2:0 – Страндберг, 22; 2:1 – Корян, 52; 3:1 – Бикфалви, 67.
Ахмат (Грозный) – Сочи – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Нобоа, 24.
Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Деспотович, 31 (с пенальти).
Удаления: Хван Ин-Бом, 90+2 (вторая ж.к.) – Комличенко, 52 (вторая ж.к.); Паршивлюк, 90+5 (вторая ж.к.).
Голы: 0:1 – Понсе, 11; 1:1 – Магнуссон, 30; 2:1 – Влашич, 45+1; Эджуке, 90+2.
Источник: «Бомбардир»