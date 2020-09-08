«Болонья» интересуется форвардом «Спартака» Понсе

«Болонья» ведет переговоры с форвардом киевского «Динамо» Владиславом Супрягой, сообщает Tuttobolognaweb. Если итальянскому клубу не получится подписать украинца, «Болонья» переключится на нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.

В шорт-листе болонской команды Понсе идет сразу после Супряги. В том случае, если киевляне выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, «Динамо» не будет продавать Супрягу, и «Болонья» начнет переговоры с форвардом «Спартака».