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    «Болонья» интересуется форвардом «Спартака» Понсе

    «Болонья» ведет переговоры с форвардом киевского «Динамо» Владиславом Супрягой, сообщает Tuttobolognaweb. Если итальянскому клубу не получится подписать украинца, «Болонья» переключится на нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.

    В шорт-листе болонской команды Понсе идет сразу после Супряги. В том случае, если киевляне выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, «Динамо» не будет продавать Супрягу, и «Болонья» начнет переговоры с форвардом «Спартака».

    • Понсе в новом сезоне забил два гола в четырех играх.

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    Источник: Tuttobolognaweb

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