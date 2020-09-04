Кубок России. «Спартак» сыграет с «Енисеем» и «Родиной» в элитном раунде

Состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России.

С сезона-2020/21 Кубок проводится в новом формате: вместо стадий 1/32 и 1/16 формируются десять групп по три команды – в каждой по одному клубу из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

В 1/8 финала Кубка России выйдут десять победителей групп. Они присоединятся к шести командам РПЛ, выступающим в еврокубках.

Кубок России. Элитный раунд

Группа 1: «Урал», «Велес», «Волга»

Группа 2: «Спартак», «Енисей», «Родина»

Группа 3: «Арсенал» Тула, «Текстильщик», «Салют»

Группа 4: «Уфа», «Чертаново», «Ленинградец»

Группа 5: «Химки», «Нижний Новгород», «Зенит» Иркутск

Группа 6: «Ахмат», «Шинник», «Знамя» Ногинск

Группа 7: «Ротор», «Крылья Советов», «Динамо» Ставрополь

Группа 8: «Сочи», «Оренбург», «Звезда» Пермь

Группа 9: «Рубин», «СКА Хабаровск», «Черноморец»

Группа 10: «Тамбов», «Динамо» Брянск, «Машук-КМВ».