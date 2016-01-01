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    Кубок России. «Спартак» сыграет с «Енисеем» и «Родиной» в элитном раунде

    Состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России.

    С сезона-2020/21 Кубок проводится в новом формате: вместо стадий 1/32 и 1/16 формируются десять групп по три команды – в каждой по одному клубу из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

    В 1/8 финала Кубка России выйдут десять победителей групп. Они присоединятся к шести командам РПЛ, выступающим в еврокубках.

    Кубок России. Элитный раунд

    Группа 1: «Урал», «Велес», «Волга»

    Группа 2: «Спартак», «Енисей», «Родина»

    Группа 3: «Арсенал» Тула, «Текстильщик», «Салют»

    Группа 4: «Уфа», «Чертаново», «Ленинградец»

    Группа 5: «Химки», «Нижний Новгород», «Зенит» Иркутск

    Группа 6: «Ахмат», «Шинник», «Знамя» Ногинск

    Группа 7: «Ротор», «Крылья Советов», «Динамо» Ставрополь

    Группа 8: «Сочи», «Оренбург», «Звезда» Пермь

    Группа 9: «Рубин», «СКА Хабаровск», «Черноморец»

    Группа 10: «Тамбов», «Динамо» Брянск, «Машук-КМВ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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