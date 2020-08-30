ФНЛ. «Енисей» Тарханова победил «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» справился с «Шинником»

Александр Тарханов во главе «Енисея» победил свою бывшую команду «Крылья Советов». Аутсайдеры прошлого сезона РПЛ заканчивали встречу в меньшинстве.

В другой встрече хабаровчане также в большинстве справились с «Шинником». Победу им принес экс-форвард ЦСКА Константин Базелюк.

Первенство ФНЛ. 6-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Шинник (Ярославль) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Барков, 16; 1:1 – Самодин, 77; 2:1 – Базелюк, 90.

Удаления: нет – Зинков, 79 (вторая ж.к.).

Енисей (Красноярск) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Галимов, 6; 2:0 – Саная, 29; 3:0 – Галимов, 37; 3:1 – Зиньковский, 78.

Удаления: нет – Карпов, 71 (вторая ж.к.).

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