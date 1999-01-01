Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Москалев обслужит матч «Зенит» – «Локомотив» и другие назначения шестого тура РПЛ

    РФС объявил о назначении арбитров на матчи шестого тура российской Премьер-лиги.

    «Спартак»«Арсенал»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Антон Кобзев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Николай Левников.

    «Химки»«Ротор»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Владимир Овчинников.

    «Уфа»«Динамо»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Сергей Лапочкин; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Игорь Синер.

    «Локомотив»«Зенит»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Павел Кукуян; ВАР – Николай Волошин; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Гаряфий Жафяров.

    «Рубин»«Тамбов»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья – Олег Соколов; инспектор – Тарас Безубяк.

    «Ахмат»ЦСКА: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Николай Богач; резервный судья – Лаша Верулидзе; инспектор – Александр Гончар.

    «Сочи»«Урал»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев; резервный судья – Максим Матюнин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Румянцев.

    «Краснодар»«Ростов»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:25
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12309

      silver29 19 секунд назад

      ФК "голубая устрица" из СПб уже подала протест, во первых у него фамилия схожая с Москвой а это подозрительно, и они его уже отстраняли аж на 20 туров, помнят пройдохи что он им не подсвистывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4954

      Alekxei Z. 21 минуту назад

      Ещё раз убеждаюсь и советую проследить другим.
      Питерский судейский пул . На матчах Зенита с ближайшими конкурентами обязательно присутствуют Вилков, Москалёв, Иванов и Мешков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      Граф2019 33 минуты назад

      установить слежку за Москалем...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7947

      paracetamol 49 минут назад

      Москалев как то обслуживал матч «Зенит» – «Свинарник», при том 2 раза подряд, а потом год был дисквалифицирован. Как бы такое явление не повторилось.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2225

      vsespartak01 > paracetamol 24 минуты назад

      что за свинарник?ты ушлепок бездарный?совсем в корень обнаглели бомжары?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2225

      vsespartak01 > paracetamol 23 минуты назад

      потом плачете,что вас обзывают!сами не хамите и вас не будут!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7938

      alarm 1 час назад

      матюнин уже присматривает себе новую квартиру внутри садового кольца. позор спартаку!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21485

      пьяныйхоровод > alarm 1 час назад

      В Грозном у него уже есть особнячок .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2225

      vsespartak01 > пьяныйхоровод 1 час назад

      ну тот понятно идиот,а ты то тоже что ль?такую херню писать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2225

      vsespartak01 > vsespartak01 1 час назад

      и ваще админы и модераторы сайта есть здесь?что за уродов вы здесь регистрируете?спамососки,визг порося!рыло свина!рыло спартача!вонючий спартач!вы ваще идиоты что ль?просто нет слов в какой балаган превратился сайт!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21485

      пьяныйхоровод > vsespartak01 51 минуту назад

      Чем я хуже тебя ( или чем ты лучше меня ) ? Любишь ведь в комменты всяких диких отморозков свои "5 копеек" вставить . Или ты особенный что-ли ? Что дозволено Юпитеру , то не дозволено быку .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2225

      vsespartak01 > пьяныйхоровод 33 минуты назад

      бывает!потому что смотреть на все что ваши малолетки тут творят с позволения админов сайта это уже слишком!я не ставлю себя выше других !да срываюсь когда вижу всю эту вашу чушь!но наши то в основном отвечают вашим алармоборатам и князьям-грязьям!я тебя совсем уж тоже не считаю,потому и общаюсь с тобой!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7938

      alarm > vsespartak01 8 минут назад

      эй! стыдно за спартак!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2225

      vsespartak01 > alarm 3 минуты назад

      скажи почему спартаку должно быть стыдно за безмозглых тупоголовых алармоборатов?пусть будет за вас стыдно зениту,а мы поддержим,что таких как ты и твои бездари просто не должны здесь быть!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7938

      alarm > vsespartak01 2 минуты назад

      за федунятник тоже стыдно)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78757
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru