Москалев обслужит матч «Зенит» – «Локомотив» и другие назначения шестого тура РПЛ

РФС объявил о назначении арбитров на матчи шестого тура российской Премьер-лиги.
«Спартак» – «Арсенал»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Антон Кобзев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Николай Левников.
«Химки» – «Ротор»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Владимир Овчинников.
«Уфа» – «Динамо»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Сергей Лапочкин; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Игорь Синер.
«Локомотив» – «Зенит»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Павел Кукуян; ВАР – Николай Волошин; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Гаряфий Жафяров.
«Рубин» – «Тамбов»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья – Олег Соколов; инспектор – Тарас Безубяк.
«Ахмат» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Николай Богач; резервный судья – Лаша Верулидзе; инспектор – Александр Гончар.
«Сочи» – «Урал»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев; резервный судья – Максим Матюнин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Румянцев.
«Краснодар» – «Ростов»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.