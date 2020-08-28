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  • Москалев обслужит матч «Зенит» – «Локомотив» и другие назначения шестого тура РПЛ

Москалев обслужит матч «Зенит» – «Локомотив» и другие назначения шестого тура РПЛ

28 августа 2020, 14:25
14

РФС объявил о назначении арбитров на матчи шестого тура российской Премьер-лиги.

«Спартак»«Арсенал»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Антон Кобзев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Николай Левников.

«Химки»«Ротор»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Владимир Овчинников.

«Уфа»«Динамо»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Сергей Лапочкин; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Игорь Синер.

«Локомотив»«Зенит»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Павел Кукуян; ВАР – Николай Волошин; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Рубин»«Тамбов»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья – Олег Соколов; инспектор – Тарас Безубяк.

«Ахмат»ЦСКА: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Николай Богач; резервный судья – Лаша Верулидзе; инспектор – Александр Гончар.

«Сочи»«Урал»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев; резервный судья – Максим Матюнин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Румянцев.

«Краснодар»«Ростов»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.

Источник: Официальный твиттер РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив ЦСКА Ростов Краснодар Динамо Спартак Рубин Сочи Урал Уфа Арсенал Тамбов Ротор Химки Ахмат Карасев Сергей Турбин Евгений Вилков Михаил Мешков Виталий Матюнин Алексей Иванов Cергей Левников Кирилл Москалев Владимир
Комментарии (14)
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paracetamol
1598617500
Москалев как то обслуживал матч «Зенит» – «Свинарник», при том 2 раза подряд, а потом год был дисквалифицирован. Как бы такое явление не повторилось.
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Граф2019
1598618407
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tacrignswispum
1598628735
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Синитсосит
1598629613
вилкин как всегда, на окладе у газпрома, сочей тянут потянут, решили 2 клубами играть в лигах европы и чемпионов, да хоть 10, толку ноль, вылетят оттуда все зиниды как пробки из жопы азмуна, позор бомжам
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Синитсосит
1598629760
Москаль вперёд, тащи кочегаров, пусть они накидают брёвен в очко азмуна и ко
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