⚽ РПЛ. «Спартак» победил в Волгограде, «Зенит» уступил «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» обменялись голами

В среду прошли пять матчей пятого тура чемпионата России.
Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур
Рубин (Казань) – Уфа – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Ин-Бом, 47; 2:0 – Макаров, 55; 3:0 – Макаров, 69.
Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Ильин, 3; 0:2 – Тимофеев, 45+1; 1:2 – Ан. Миранчук, 48; 1:3 – Бериша, 58; 2:3 – Крыховяк, 77.
Удаления: нет – Быстров, 62 (вторая ж.к.), Швец, 90+1 (вторая ж.к.).
Ротор (Волгоград) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Бакаев, 54 (с пенальти).
Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Кучаев, 28; 1:1 – Вандерсон, 80.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Хашимото, 59.
Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Шунич, 40.
Арсенал (Тула) – Химки – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Алиев, 30; 1:1 – Э. Кангва, 76.
Гол: 0:1 – Нобоа, 90+1.