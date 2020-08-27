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    ⚽ РПЛ. «Спартак» победил в Волгограде, «Зенит» уступил «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» обменялись голами

    В среду прошли пять матчей пятого тура чемпионата России.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Рубин (Казань) – Уфа – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ин-Бом, 47; 2:0 – Макаров, 55; 3:0 – Макаров, 69.

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ильин, 3; 0:2 – Тимофеев, 45+1; 1:2 – Ан. Миранчук, 48; 1:3 – Бериша, 58; 2:3 – Крыховяк, 77.

    Удаления: нет – Быстров, 62 (вторая ж.к.), Швец, 90+1 (вторая ж.к.).

    Ротор (Волгоград) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Бакаев, 54 (с пенальти).

    Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кучаев, 28; 1:1 – Вандерсон, 80.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хашимото, 59.

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Шунич, 40.

    Арсенал (Тула) – Химки – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Алиев, 30; 1:1 – Э. Кангва, 76.

    Тамбов – Сочи – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Нобоа, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    27.08.2020 00:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 27 августа 2020, 11:02

      Позор СБГТ(филиалу ЛГБТ в футболе) Только начали судить адекватно и стало ясно, что они даже с Динамо ничего не могут!!!

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 26 августа 2020, 18:20

      Пора бы Ротору свиней нагнуть! На новом своем стадиончике...

      0
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      Рейтинг: -239

      Закат ЕдРа > paracetamol 27 августа 2020, 21:05

      Милочка вы тоже в нашей гейгруппе фанатов великого Зенита)))
      Нужно устроить перекличку кто в сауну идет.

      -3
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      ...
      Рейтинг: -239

      Закат ЕдРа > Питерский князь 27 августа 2020, 21:06

      Так еще один сладкий тут. Гомосяу ты чего плетку украл на оргии у Бората? Тебе и так больше всех по кругу пускали. Такой няшка ты.

      -3
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      Рейтинг: +33709

      zra78 26 августа 2020, 17:57

      Почему два центральных матча в одно время? Нельзя что ли их было в разное время поставить??

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > zra78 26 августа 2020, 18:21

      Вообще чушь полная. Могли 4 матча в два дня сделать. Думать ЛЕНЬ!

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 26 августа 2020, 13:34

      У Ротора сегодня будет первая победа...

      3
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      Рейтинг: +2784

      seth343 > _Marqella_ 26 августа 2020, 14:42

      Откуда ты это знаешь? Уже проплатили что ли? Дак это вся страна увидит...

      3
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > net zenit1967 26 августа 2020, 18:45

      А если не будет, отключим газ...))

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      Рейтинг: +363

      BlackMurderDeco 26 августа 2020, 06:34

      Ротор жалко

      -1
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      Рейтинг: +10

      vunkerytournof 25 августа 2020, 13:40

      Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ------- https://kutt.it/nRA4fb

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 25 августа 2020, 11:42

      Сочи выиграет и выйдет на чистое 2-е место!

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      Рейтинг: +3736

      Ziklop 25 августа 2020, 11:38

      Тамбов Сочи , шанс у Тамбова взять очки, пока Сочи везло и с судьями и со стандартами. А по игре Сочи совсем никакие...

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