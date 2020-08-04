«Чертаново»: «Семин и Игнатьев восхищены дебютом Пиняева в ФНЛ»

Директор «Чертаново» Николай Ларин раскрыл реакцию тренеров на дебют в ФНЛ нападающего Сергея Пиняева. В матче первого тура против «Спартака-2» (1:2) форвард вышел на замену и отдал голевой пас.

«Рядом ниже меня игру смотрели Борис Игнатьев, Юрий Семин. Они тоже были восхищены. Еще там был Марко Николич, мы пообщались с ним. Просто познакомились», – сказал Ларин в беседе с инсайдером Сергеем Егоровым.