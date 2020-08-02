Пиняев стал самым молодым игроком в истории ФНЛ. В дебютном матче со «Спартаком-2» он сделал ассист

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев вышел на замену в первом туре ФНЛ против «Спартака-2» (1:2) в возрасте 15 лет, восьми месяцев и 30 дней. Он стал самым молодым футболистом в истории турнира.
В течение минуты после выхода на замену он отдал голевой пас, видео доступно ниже.
- Дебют Пиняева оценили в «Манчестер Юнайтед».
- Ранее Пиняев неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
- На следующей неделе «Чертаново» сыграет с «Томью».
Нападающий @FCChertanovo Сергей Пиняев вышел на замену на 63-й минуте матча со @fcsm_youth и стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ. На момент дебюта ему лет, месяцев и дней.Спустя секунды после выхода на поле Сергей отдал голевую передачу. Так держать! pic.twitter.com/a3loDHXfZx— ФНЛ (@FNLeague) August 2, 2020