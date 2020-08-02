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    Пиняев стал самым молодым игроком в истории ФНЛ. В дебютном матче со «Спартаком-2» он сделал ассист

    Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев вышел на замену в первом туре ФНЛ против «Спартака-2» (1:2) в возрасте 15 лет, восьми месяцев и 30 дней. Он стал самым молодым футболистом в истории турнира.

    В течение минуты после выхода на замену он отдал голевой пас, видео доступно ниже.

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    Источник: твиттер ФНЛ

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