Пиняев стал самым молодым игроком в истории ФНЛ. В дебютном матче со «Спартаком-2» он сделал ассист

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев вышел на замену в первом туре ФНЛ против «Спартака-2» (1:2) в возрасте 15 лет, восьми месяцев и 30 дней. Он стал самым молодым футболистом в истории турнира.

В течение минуты после выхода на замену он отдал голевой пас, видео доступно ниже.

Дебют Пиняева оценили в «Манчестер Юнайтед».

Ранее Пиняев неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

На следующей неделе «Чертаново» сыграет с «Томью».