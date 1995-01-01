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    «Чертаново»: «В «Манчестер Юнайтед» смотрели игру со «Спартаком-2». Дебют Пиняева там назвали хорошим»

    Директор «Чертаново» Николай Ларин в интервью «РБ-Спорт» прокомментировал дебют в ФНЛ 15-летнего форварда Сергея Пиняева. Он вышел на замену в матче первого тура против «Спартака-2» (1:2).

    – Что касается дебюта Пиняева, для футболиста, о котором очень много говорят, дебют получился более, чем просто успешным. Так и должен дебютировать футболист, которого считают перспективным. Но я бы не стал писать много хвалебных слов. Потому что это только первый матч. Он не должен снижать к себе требования. В течение сезона он будет привлекаться к матчам «Чертаново». Это правильно. Процесс эволюции никто не отменял, когда молодые игроки приходят на смену ушедшим.

    — Из академии «Манчестер Юнайтед» как-то отреагировали?

    — Пока «Манчестер» смотрит за парнем. Никаких переговоров не ведется. Сегодня прислали смс, что смотрели игру. Там довольны дебютом, назвали его хорошим. Сейчас ждут видеонарезки.

    • Нападающий в дерби отдал голевой пас, чем помог своей команде сравнять счет.
    • Ранее Пиняев неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
    • На следующей неделе «Чертаново» сыграет с «Томью».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 00:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +54

      ФК Пупсик 33 минуты назад

      Пусть уж лучше в манчестер идет, чем в спартак, а то загубят его в свинарнике.

      И все равно, стыдно за тарасовку!

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