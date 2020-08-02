«Чертаново»: «В «Манчестер Юнайтед» смотрели игру со «Спартаком-2». Дебют Пиняева там назвали хорошим»

Директор «Чертаново» Николай Ларин в интервью «РБ-Спорт» прокомментировал дебют в ФНЛ 15-летнего форварда Сергея Пиняева. Он вышел на замену в матче первого тура против «Спартака-2» (1:2).

– Что касается дебюта Пиняева, для футболиста, о котором очень много говорят, дебют получился более, чем просто успешным. Так и должен дебютировать футболист, которого считают перспективным. Но я бы не стал писать много хвалебных слов. Потому что это только первый матч. Он не должен снижать к себе требования. В течение сезона он будет привлекаться к матчам «Чертаново». Это правильно. Процесс эволюции никто не отменял, когда молодые игроки приходят на смену ушедшим.

— Из академии «Манчестер Юнайтед» как-то отреагировали?

— Пока «Манчестер» смотрит за парнем. Никаких переговоров не ведется. Сегодня прислали смс, что смотрели игру. Там довольны дебютом, назвали его хорошим. Сейчас ждут видеонарезки.