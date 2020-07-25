Радимов: «Талалаев в «Ахмате»? Оттуда так просто не сбежать – там знают цену мужских слов. Предательство всегда подло и мерзко»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева. Радимов считает коллегу предателем.

«Талалаев в «Ахмате»? «Крылья Советов», вы точно заслужили лучшего отношения! А вот что будет дальше делать Талалаев? Из «Ахмата» так просто не сбежать — там точно знают значение слова «мужчина». И цену мужских слов. Предательство всегда подло и мерзко, а уж в трудную минуту… Удачи «Ахмату», – написал Радимов.