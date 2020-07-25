Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов: «Талалаев в «Ахмате»? Оттуда так просто не сбежать – там знают цену мужских слов. Предательство всегда подло и мерзко»

Радимов: «Талалаев в «Ахмате»? Оттуда так просто не сбежать – там знают цену мужских слов. Предательство всегда подло и мерзко»

25 июля 2020, 23:50
6

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева. Радимов считает коллегу предателем.

«Талалаев в «Ахмате»? «Крылья Советов», вы точно заслужили лучшего отношения! А вот что будет дальше делать Талалаев? Из «Ахмата» так просто не сбежать — там точно знают значение слова «мужчина». И цену мужских слов. Предательство всегда подло и мерзко, а уж в трудную минуту… Удачи «Ахмату», – написал Радимов.

  • Ранее Радимов писал, что Талалаев «кинет» «Крылья Советов».
  • Талалаев сегодня, 25 июля, покинул самарский клуб, не проработав и месяца.
  • «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ.

Источник: твиттер Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит Зенит-2 Ахмат Талалаев Андрей Радимов Владислав
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1595713597
Булановой пишут новую песню "Про предательство...")) как сбежал ее "любимый"...
Ответить
Hektor 84
1595714277
Ну тебе то откуда знать значение слова мужчина? А Буланов?
Ответить
Просто-333
1595726983
"Мужик" пытается по понятиям рассказать, а вы...
Ответить
Garrincha58
1595754804
Радимов а почему бы тебе уже самому не потренировать команду по выше Зенит-2
Ответить
Алехсбургер.
1595771704
Влад всегда,по мужски,прав... прав,потому-что так думает,.а не доводит до созерцающих. Потому и с карьерой не очень..Долбанутый на всю голову,но... Чувак.согласитесь..
Ответить
Главные новости
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
1
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
5
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
19
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
Все новости
Все новости
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
1
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
19
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
3
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
7
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+